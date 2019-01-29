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Kadın Kent Gönüllüleri’nden Başkan Yazıcı’ya Sürpriz Doğum Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 22:34 | Son Güncelleme

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın aktif Kadın Kent Gönüllüleri ve Sokak Gönüllüleri, Tuzla Belediye Başkanı Dr.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın aktif Kadın Kent Gönüllüleri ve Sokak Gönüllüleri, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya sürpriz doğum günü düzenledi. Başkan Yazıcı, 48. yaş doğum gününü eşi Dr. Fatma Yazıcı ve Tuzla’nın gönüllü kadınları ile birlikte kutladı.
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Kadın Kent Gönüllüleri ve Sokak Gönüllüleri değerlendirme toplantısında Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya sürpriz doğum günü organizasyonu yapıldı. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın aktif Kadın Kent Gönüllüleri ve Sokak Gönüllüleri tarafından hazırlanan ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın hayatını özetleyen kısa tanıtım filmi izleyenlerden büyük beğeni topladı.
Umut’un Konuşması Başkan Yazıcı’yı Duygulandırdı
Başkan Yazıcı’ya diğer sürprizi de Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu’na kayıtlı Umut Eren Şahin yaptı. 2 yıl önce Başkan Yazıcı ile piyano resitali düzenleyen Şahin, “Engellerimiz Engel Değil dediğimizde elimizi ilk tutan ve hiç bırakmayan kıymetli başkanım, bizden hiç zaman desteğinizi esirgemediğiniz için bütün arkadaşlarım adına size çok teşekkür ederim. Bizim sadece hayallerimizi süsleyebilecek olan olaylar sizin ve bizim aramızda oluşan karşılıklı sevgi bağı sayesinde gerçek oldu. Gerçek olan hayallerden biri de Galatasaraylı futbolcularla tanışmamdı. Yaşadığım imkansız duygu için size ve Fatma Hanım’a çok teşekkür ederim. Doğum gününüz kutlu olsun” dedi. Şahin’in konuşması Başkan Yazıcı’yı duygulandırdı.
Kadın Kent Gönüllüleri, Başkan Yazıcı ve Eşine Zeytin Fidanı Hediye Etti
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 48. yaş doğum günü pastasını eşi Dr. Fatma Yazıcı ile birlikte kesti. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın aktif Kadın Kent Gönüllüleri ve Sokak Gönüllüleri, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı’ya zeytin fidanı hediye etti.
Hayatın anlatan filmi gülerek izleyen, Kadın Kent Gönüllüleri ve Umut Eren Şahin’in sürpriziyle duygulanan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, tüm gönüllülere teşekkür etti.

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