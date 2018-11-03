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Kadın kılığına girdi yaptığı şoke etti!

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 20:27 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir iş yerine gelen biri kadın, diğeri kadın kılığındaki erkek, oyaladıkları iş yeri sahibinden tırnakçılık olarak adlandırılan dolandırıcılık yöntemiyle 100 TL'yi alarak ayrıldı. İş yeri sahibi, 100 liranın alındığını kasadaki parayı kontrol edince anladı.

Olay Müftü Mahallesi Demirciler Sokakta meydana geldi. İş yerine gelen biri kadın ve diğer kadın kılığındaki erkek, iş yeri sahibinden yaptıkları 15 liralık alışveriş için 200 TL verdi. Para üstü 185 TL'yi alan kadın, kısa süre sonra alışverişten vazgeçtiğini söyleyerek para üstünü geri verdi. Para üstünü verdiği sırada paranın en altındaki 100 TL'yi el çabukluğu ile alarak yanındaki kadın kılığındaki erkeğe verdi. Kadın kılığındaki erkek parayı koynuna soktuktan kısa süre sonra yanındaki ile birlikte iş yerinden ayrıldı.

100 TL'NİN ALINDIĞINI FARK EDİNCE POLİSE BİLDİRDİ

Kasadaki paraları düzeltmek isteyen iş yeri sahibi 100 TL'nin alındığını fark edince durumu polise bildirdi. 2 şüpheli aynı bölgede 5 ayrı iş yerinde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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Zonguldak Ereğli dolandırıcılık tırnakçılık kadın kılığına girdi

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