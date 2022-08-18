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Kadın kılığına girip hırsız yapıyordu! Yine yakalandı...

18.08.2022 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de tanınmamak için kadın kılığında hırsızlık yapan ve 20'den fazla suç kaydı olduğu belirlenen 18 yaşındaki B.İ., yine polis tarafından yakalandı. Daha önce serbest bırakılan B.İ. bu defa tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadın kılığına girip hırsız yapıyordu! Yine yakalandı...

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 17 Ağustos günü ilçede bulunan bir evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Evde yapılan çalışmalar ve olay yeri inceleme ekiplerinin bulduğu parmak izinden yola çıkan ekipler, hırsızlık olayını daha önce de tanınmamak için kadın kıyafeti giyerek ünlenen ve 20'den fazla hırsızlık suçu kaydı bulunan B.İ.'nin (18) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheli kısa zaman sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.İ.'nin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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TANINMAMAK İÇİN KADIN KIYAFETİ İLE HIRSIZLIK YAPIYORDU

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen 20'den çok hırsızlık suçu kaydı bulunduğu öğrenilen zanlı, daha önce de kadın kıyafeti giyerek bir evde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.İ., çıkarıldığı nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız İzmir kadın kıyafet
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