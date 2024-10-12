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  4. Kadın kılığında gelip pazarcıya kurşun yağdırdı! Çorum'da şaşırtan olay

Kadın kılığında gelip pazarcıya kurşun yağdırdı! Çorum'da şaşırtan olay

12.10.2024 22:38
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Çorum'da duyanları şoke eden bir olay yaşandı. Kadın kılığında pazara gelen bir şahıs pazarcıya eteğinin altından çıkardığı silahla kurşun yağdırdı.

Kadın kılığında gelip pazarcıya kurşun yağdırdı! Çorum'da şaşırtan olay

Çorum'da şoke eden bir olay yaşandı. Olay, saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan Cumartesi Pazarı'nda meydana geldi. Tezgahında satış yapan Galip Ayan, yanına yaklaşan yüzü maskeli, silahlı ve kadın kılığında olan kişi giydiği eteğinin altındaki tabancayı çıkarıp peş peşe ateşledi.

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KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI!

Kasığına çok sayıda mermi isabet eden Galip Ayan kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine pazar yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ismi açıklanmayan bir şüpheliyi ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Çorum tezgah
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