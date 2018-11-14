Kadın kıyafetiyle cinayet işleyen sanığın arkadaşı: Halil, tavuk bile kesemez

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, sosyal medyadan kendisini kadın olarak tanıtıp, randevulaştıktan sonra kadın kıyafetiyle buluştuğu Kazım Fidancı'yı (69) kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Halil İ. ve cinayeti azmettirdiği öne sürülen Nizami K.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanıkların arkadaşı S.B., "Kazım'ı Nizami öldürmüş olabilir. Halil cinayet işlemek değil, tavuk bile kesemez" dedi

Olay, 22 Ağustos 2017 tarihinde, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Bayramhacılı Mahallesi Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. Park halindeki araçlarda kontrol yapan polis ekibi, 01 KN 889 plakalı otomobilin sürücü koltuğundaki kişinin hareketsiz durduğunu fark etti. Aracın kapısı açılarak, yapılan incelemede, sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız bedenin, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı, sanayi bölgesinde çatı malzemesi üretilen iş yeri bulunan Kazım Fidancı'ya ait olduğu saptandı.

SOSYAL MEDYA BAĞLANTILARI BELİRLENDİ

Polis ekipleri, cinayeti aydınlatmak için 9 ay boyunca 5 mahallede yüzlerce kişiyle görüştü. 350 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, Kazım Fidancı'nın, Yenidoğan Mahallesi'nde bir kadını otomobiline aldığını daha sonra göl kenarına geldiğini tespit etti. Kadını tanıyan çıkmayınca Fidancı'nın otomobiline binen kişinin, kadın kıyafeti giyen erkek olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu. Uzman kişilerden de görüş alan ekipler, şüphelinin, kadın kıyafeti giyen erkek olduğunu saptadı. Polis ekipleri, Kazım Fidancı'nın görüştüğü erkekleri de tek tek araştırdı; ancak otomobile binen şüpheliye ulaşamadı. Fidancı'nın, 21 Ağustos 2017'de bir kadınla görüşmek için sosyal medya hesabından randevulaştığı ve onu Yenidoğan Mahallesi'nden aracına aldığı belirlendi. Yine sosyal medya üzerinden yapılan çalışmada, Fidancı ile görüşmek isteyen kişinin, kadın ismiyle hesap açan Halil İ. olduğu ortaya çıkarıldı.

EŞ CİNSEL İLİŞKİ ÇIKTI

Halil İ.'nin, Kazım Fidancı'nın yanında 20 yıl çalışan Nizami K. ile ilişkisi olduğu belirlendi. Nizami K.'nin, 2 yıl önce Fidancı'nın yanından ayrılıp, çatı malzemeleri satılan iş yeri açtığı; ancak piyasadaki bütün işleri Fidancı aldığı için Nizami K.'nin iş yapamadığı saptandı. Tefeciden 20 bin lira alan Nizami K.'nin, Fidancı'yı kefil gösterdiği, ödeyemeyince de borcun 100 bin lira olduğu, tefecilerin Fidancı'yı, Fidancı'nın da Nizami K.'yi sıkıştırdığı tespit edildi. Halil İ.'nin, Nizami K.'nin iflas etmemesi için sosyal medyada kadın ismiyle hesap açıp, Kazım Fidancı ile irtibata geçtiği, 21 Ağustos'ta da buluşmak için randevulaştıkları saptandı. Halil İ.'nin, Fidancı ile görüşmeye kadın kıyafetiyle geldiği belirlendi. Fidancı'nın, otomobile binen Halil İ.'yi erkek olduğunu anlayıp, araçtan indirmek istediği; ancak Halil İ.'nin, Fidancı'nın boğazına bıçak dayayarak, göl kenarına götürüp, burada kalbinden tek bıçak darbesiyle öldürdüğü tespit edildi. Nizami K.'nin ise olay yerine gelip, Halil İ.'yi götürdüğü saptandı.

Bu bilgiler üzerine Halil İ. ve Nizami K., gözaltına alındı. Halil İ., emniyetteki ifadesinde, eş cinsel olduğunu, uzun süredir Nizami K. ile ilişki yaşadıklarını ve bu nedenle Kazım Fidancı'yı öldürdüğünü söyledi. Nizami K. ise Fidancı yüzünden iş yapamadığını, iflas ettiğini Halil İ.'ye anlattığını, onun da kendisine aşık olduğu için Fidancı'yı öldürdüğünü, kendisinin 'Öldür' emri vermediğini öne sürdü. Adliyeye sevk edilen Halil İ., 'adam öldürmek'ten, Nizami K. ise 'adam öldürmeye azmettirmek' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'TAVUK BİLE KESEMEZ'

Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Nizami K. ve Halil İ., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada ayrıca sanıkların arkadaşı, başka suçtan Adana E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan B.S. de SEGBİS ile bağlanıp, tanık olarak dinlendi. Kazım Fidancı'yı uzun süredir tanıdığını dile getiren B.S., mahkeme heyetine, "Sanayide kaynakçı olarak çalışıyorum. Kazım Fidancı iş yeri açsın, diye Nizami'ye 150 bin lira para verdi. Kazım'ı Nizami öldürmüş olabilir. Halil cinayet işlemek değil, tavuk bile kesemez" dedi. Tutuklu sanık Nizami K. ise hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.