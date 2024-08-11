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  4. Kadın kıyafetleri giyip kaçtı ama güvenlik kamerasını unuttu! Altınlarla birlikte parayı da yürüttü

Kadın kıyafetleri giyip kaçtı ama güvenlik kamerasını unuttu! Altınlarla birlikte parayı da yürüttü

11.08.2024 16:56
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Denizli'de bir hırsız binanın duvarına tırmanıp balkon kapısından girdi, 50 bin TL ile 22 gram altın çalıp kaçtı. Hırsız yakalanmamak için evden çıkarken kadın ev sahibinin kıyafetlerini giydi. Ancak farkında olmadığı güvenlik kamerası kendisini ele verince yakalanması uzun sürmedi.

Tarzan'ı aratmayan kıvrak hareketlerle girdiği evden göz diktiği parayı ve altınları çalan hırsız kaçarken de kadın kılığına büründü. Önce kameraya, ardından polise yakalanan hırsız tutuklandı.

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Deliktaş Mahallesi'nde iki kişiye ait iki ayrı otomobilin çalınması ile bir evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, S.M.'nin evine girip, 50 bin TL ile 22 gram altının çalınması olayını Servettin Arılık'ın yaptığı tespit etti. Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı ev tespit edilen Arılık dün yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından Arılık sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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KIYAFETLERİ DEĞİŞTİRMİŞ

Servettin Arılık'ın Deliktaş Mahallesi'nde S.M.'nin evine hırsızlık için girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; apartmanın girişindeki güvenlik kamerasını fark etmeyen Arılık'ın birinci kattaki dairenin balkonuna duvardan tırmandığı, hırsızlığın ardından kadın ev sahibinin kıyafetlerini giyerek, daire kapısından çıkması yer alıyor.

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Görüntülerden merdivenleri kullanarak üst kata çıkan Arılık'ın dairenin kapısındaki kameranın önünden geçerken tanınmak için kadın kıyafeti giydiği, ardından üst kattaki boşandığı eşine ait dairenin önünde tekrar bu kıyafetleri çıkarıp, buradan ayrıldığı belirlendi.

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Öte yandan Arılık'ın çaldığı iki otomobil ile paranın 12 bin TL'lik bölümü bulunup, tutanakla sahiplerine teslim edildi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Hırsız
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