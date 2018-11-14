Kadın kıyafetleri giyip öldürmüştü! İş adamı cinayetinde çarpıcı ayrıntılar

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Nizami K. ile Halil İ. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen iş adamı Kazım Fidancı'nın eşi ve kızları ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, mahkemeye cinayeti aydınlatacağı iddiasıyla mektup gönderen, başka bir suçtan Adana E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan B.S. tanık olarak dinlendi.

Öldürülen Kazım Fidancı'yı tanıdığını belirten B.S, "Ben sanayide kaynakçı olarak çalışıyordum. Öldürülen iyi bir insandı. Benim sevgi evlerinde kalan kızıma sahip çıkardı. Bana da maddi yardımda bulunurdu. Ben Kazım’ın sağlığında Nizami'ye 150 bin lira verdiğini biliyorum. Bu parayı 'Kendi iş yerini açsın, batmasın, rezil olmasın' diye verdi. Kazım'ı Nizami'nin öldürdüğünü düşünüyorum. Çünkü Halil bunu yapamaz, bir tavuk bile kesemez." dedi.

Daha sonra söz verilen sanıklardan Nizami K. Ve Halil İ. tanığı tanımadıklarını söyledi. Dava dosyasında araştırılacak başka husus kalmaması üzerine cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, mütalaasında, Halil İ'nin cinayeti Nizami K'nin azmettirmesi sonucu işlediğini belirterek, her iki sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi. Savcı ayrıca, sanık Halil İ'ye verilecek cezada Nizami K'nin azmettirici olduğunu ortaya çıkarttığı için indirim yapılmasını talep etti.