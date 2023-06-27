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Kadın kıyafetleriyle... Kan donduran anne cinayetinde korkunç detay! 'Annesine bir şey yapmasın diye taşınırken yanında durmuştuk'

27.06.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’daki dehşete düşüren anne cinayetinde yeni bir detay ortaya çıktı. Sincan'daki bir apartmandaki evde tartıştığı annesini bıçakla öldüren zanlının, cinayeti işlediği eve kadın kılığında girdiği öğrenildi. Öte yandan, saldırganın 3 ay öncesine kadar uzaklaştırma kararının bulunduğu belirtildi. Olayın tanıkları daha önce de sıkıntıları olduğunu belirterek "Annesine bir şey yapmasın diye taşınırken yanında durmuştuk" dedi. Anne ve oğlunun ayrı evlerde yaşadığı aktarıldı.

Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Fazilet Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.Y. (27), daha önce alacak verecek sebebiyle tartıştığı annesi Zeliha Y.’nin (53) evine balkondan atlayarak girdi. Kadın kıyafetleri giymiş bir halde eve giren S.Y., bıçakla annesi Zeliha Y.’ye saldırdı. Gürültü seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zeliha Y.’nin vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

3 AY ÖNCESİNE KADAR HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Saldırgan ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Zeliha Y.’nin memleketi Çorum’da toprağa verileceği öğrenildi. S.Y.’nin ise 3 ay öncesine kadar hakkında uzaklaştırma kararı olduğu aktarıldı.

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"ANNESİNE BİR ŞEY YAPMASIN DİYE TAŞINIRKEN YANINDA DURMUŞTUK"

Olayın tanıklarından komşu Sadık Cerit, anne ve oğlunun daha önce de tartışmalar yaşadığını belirterek, "Akşam saatleriydi. Saldırgan arabanın lastiğine basıp balkona atlamış. Kadın elbisesiyle içeri girip annesini bıçaklamış. Polis tarafından yakalanmış saldırgan. Karşı binadakiler de ihbarda bulunmuş, ‘içeride kadını darp ediyorlar’ diye. Ardından da olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelmiş. Anne ve oğlu ayrı evlerde yaşıyordu. Saldırgan şahsın uzaklaştırması vardı. Annesine bir şey yapmasın diye taşınırken yanında durmuştuk. Daha önce de sıkıntıları olmuş" dedi. (İHA)

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kadın cinayeti Ankara anne

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