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Kadın komutanlardan minikleri ısıtan yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 17:35 | Son Güncelleme

VAN Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar, Özalp ilçesindeki bir okulu ziyaret ederek, öğrencilere kışlık mont ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar, Özalp ilçesindeki bir okulu ziyaret ederek, öğrencilere kışlık mont ve kırtasiye malzemesi dağıttı.
İl Jandarma Komutanlığı, 'Ben de çocuğum' projesi kapsamında, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret edip, öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımı yapıyor.
Proje kapsamında, kadın astsubaylar, bugün Özalp Hazine İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, 52 öğrenciye kışlık mont ve kırtasiye malzemeleri dağıttı. Kadın komutanlar, öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

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