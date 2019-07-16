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Kadın Kongre Üyelerinden Trump’a Yanıt

16.07.2019 14:48 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın “beğenmiyorsanız terkedin” dediği Temsilciler Meclisi’nin 4 kadın üyesi kameraların karşısına geçerek Trump’a yanıt verdi

Kadın Kongre Üyelerinden Trump’a Yanıt

Başkan Donald Trump’ın “beğenmiyorsanız ülkeyi terkedin” dediği Temsilciler Meclisi’nin Demokrat 4 kadın üyesi kameraların karşısına geçerek Trump’a yanıt verdi.

Kadın üyeler Trump’ın politikalarına odaklanmak istediklerini belirttiler ve Başkanın, yönetimin yarattığı kaostan dikkati dağıtmaya çalıştığını kaydettiler.

Kadın üyelerden Somali asıllı Ilhan Omar ve Rashida Tlaib Trump’ın azledilmesi çağrısı yaptı.

Ayanna Pressley, kendilerinin daha eşitlikçi ve adil dünya yaratmaya odaklandıklarını kaydetti.

4 üye de sağlık, silah şiddeti, sınırdan kaçak geçiş yapanların tutuklanmasına odaklanılması gerektiğini vurguluyor.

Trump’ın kadın üyelere yönelik açıklamaları Demokratlar’ın tepkisini çekmiş ancak Trump geri adım atmamıştı.

Temsilciler Meclisi’nin Trump’ın açıklamalarını kınayan bir tasarıyı kabul etmesi bekleniyor.

Bu arada Trump’ın sözlerine Cumhuriyetçi Parti’den yeterince tepki gelmemesi de bir başka tartışma konusu olmuş durumda.

Trump’ın hedef aldığı kadın Kongre üyelerinden 3’ü Amerika’da doğdu. Sadece Omar Somali’de doğdu ve 12 yaşında Amerika’ya gelerek 2000 yılında vatandaş oldu.

Trump’ın sözleri birçok kesim tarafından ırkçı olarak niteleniyor ancak Trump sözlerinin ırkçı olmadığını kaydediyor.

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