Kadın konukevleri ihtiyaca göre yapılandırılacak

MERVE YILDIZALP ÖZMEN - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, farklı ihtiyaçları ve öncelikleri olan mağdurların çeşitli hizmetleri daha kolay alabilmeleri için kadın konukevlerini yeniden yapılandırmaya başladı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede mağdur ve çocuklarına yönelik koruyucu-önleyici hizmetler kapsamında 110'u Bakanlığa, 32'si yerel yönetimlere, ikisi Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, biri sivil toplum kuruluşlarına bağlı olmak üzere ülke genelinde toplam 145 kadın konukevi 3 bin 482 kapasiteyle hizmet veriyor.

Kadın konukevleri, kadınların, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözüme kavuşturulması, güçlenmesi ve beraberindeki çocuklarıyla geçici süreyle kalabilmesi için hizmet sunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, farklı ihtiyaçları ve öncelikleri olan mağdurların ihtisaslaşmış konukevlerinde hizmet almalarının hem hizmetten yararlananlar hem de hizmet sunanlar açısından kolaylık sağlanması için harekete geçti.

Kadın konukevlerinin yeniden yapılandırılmasını kararlaştıran Bakanlık, konukevlerinde kuruluşa başvuru nedenlerine göre ihtisaslaşmaya gidecek.