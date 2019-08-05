HABER

Kadın Kooperatifleri Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 12:58 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: - "Yüzlerce kadın kooperatifinin bir şeyler üretip bunları Ankara Büyükşehir Belediyesi eliyle 'halk market' adı altında Ankara'nın her yerinde sattığını düşünün. Hem Ankara'da yaşayanlar daha ucuz satın alabilecek hem de kadınlarımız emekleriyle kazandıkları parayı istedikleri doğrultuda ailesi, çocuğu için harcayacak"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kooperatiflerin üreteceği malların Halk Ekmek'te satılabileceği bir çalışmanın içerisinde olduklarını söyledi.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, bir otelde, Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında Birleşmiş Milletler Kadın Birimi iş birliği ile düzenlenen "Kadın Kooperatifleri Çalıştayı"nda kadın elinin değdiği her yere bereket geldiğini belirtti.

Başarılı kooperatif çalışmalarını yerinde görmek için İzmir ve Aydın'a ekipler görevlendirdiklerini aktaran Yavaş, seçimlerden önce söz verdikleri gibi başka yerlerden bitki, ağaç, çiçek almak istemediklerini vurguladı.

Alımların Ankara'da yapılması için çaba harcayacaklarını ifade eden Yavaş, bu alanda üretim yapan kadınları, alım garantisi verip sözleşmeli üreticilik yaptırarak destekleyeceklerini kaydetti.

- Kooperatif ürünleri Halk Ekmek'te

Kooperatiflerin üreteceği malların da Halk Ekmek'te satılabileceği bir çalışmanın içerisinde olduklarını dile getiren Yavaş, şu bilgileri verdi:

"Sadece Ankara'da bize isimlerini bildiren kadın kooperatifleri değil, yüzlerce kadın kooperatifinin bir şeyler üretip bunları Ankara Büyükşehir Belediyesi eliyle 'halk market' adı altında Ankara'nın her yerinde sattığını düşünün. Hem Ankara'da yaşayanlar daha ucuz satın alabilecek hem de kadınlarımız emekleriyle kazandıkları parayı istedikleri doğrultuda ailesi, çocuğu için harcayacak. İnşallah bu projeyi gerçekleştireceğiz."

- "Halk Ekmek zarar ediyor"

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, kooperatiflerin ürettiği ürünleri Halk Ekmek'te satışa sunmak istediklerini ancak şirket yöneticileri henüz istifa etmediği için bunu gerçekleştiremediklerini anlattı.

Belediye şirketlerinden istifa etmeyen yöneticilerle ilgili soruya Yavaş, şu yanıtı verdi:

"Tescil davasını kazandık, ancak tahmin ediyorum istinafa gidecek. Ben buradan kendilerini tekrar ikaz ediyorum. Kaybettiğimiz her gün Ankara'nın aleyhine ve Halk Ekmek aleyhine. Şu anda Halk Ekmek zarar ediyor. Biz de şunu iddia ediyoruz. Biz Halk Ekmek ürünlerini çoğaltıp, insanların para kazanmasını, üretmelerini sağlarken halka daha ucuz ekmek yedireceğiz. Halk Ekmeği Ankara'nın her tarafına marka yapıp ulaştırmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili esnafla iş birliği yapacağız. Şu andaki haliyle Halk Ekmek zarar ediyor, ekmekleri dağıtan kar ediyor. Yanlış bir uygulama."

Çalıştaya, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da katıldı.

Yer: İstanbul! Her şey bir anda olduYer: İstanbul! Her şey bir anda oldu
'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar şoke etti!'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar şoke etti!
TOBB Başkanı Hisarcıkoğlu’dan heyecanlandıran paylaşımTOBB Başkanı Hisarcıkoğlu’dan heyecanlandıran paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Halk Ekmek Kadın Kooperatifleri Çalıştayı Mansur Yavaş

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Kocaeli'de sokak ortasında lav silahı ve el bombaları bulundu!

'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar şoke etti!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı'nda 116 bin 236 trafik polisinin görev yapacağını açıkladı

Bakanlık açıkladı! 116 bin polis görev yapacak

Bim Aktüel 9 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünler: Kurban etleri için derin dondurucu

Bim'de 9 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

AK Parti'li meclis üyesi ve yeğenini şehit eden terörist Kobani eylemlerini yönetmiş

AK Parti'li ismi şehit eden teröristle ilgili çarpıcı detay!

Salda Gölü davasında yeni gelişme

Salda Gölü davasında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.