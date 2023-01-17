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Kadın kotasına uyulmayan seçimin iptalini istediler

17.01.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın kotasına uyulmayan seçim tepkilerin hedefi oldu. İYİ Parti'nin Zonguldak teşkilatına üye olan 35 kişi Pazar günü yapılan ilk kongrenin iptali için İlçe Seçim Kuruluna başvuru yaptı. İYİ Parti yöneticileri genel başkanın kadın olduğu partide kadın kotasına uyulmamasına tepki gösterdi.

Kadın kotasına uyulmayan seçimin iptalini istediler

İYİ Parti'de Zonguldak il teşkilatı seçimlerinde mavi liste ile kazanan Erdal Gülay'ın yönetiminde kadın kotasına uyulmadığı gerekçesiyle seçimlerin iptalini isteyen üyeler bugün dilekçe vererek İlçe Seçim Kurulu'ndan seçimlerin iptalini istedi.

Kongre sırasında divana itirazda bulunmak istediklerini ancak divan heyetinin salonda olmadığını öne süren 35 İyi Partili, seçimi 6 oy farkla kazanan Erdal Gülay'ın yönetiminde partiye üye olmayan isimlerin yer aldığını iddia ettiler.

İYİ Parti yöneticileri genel başkanın kadın olduğu partide kadın kotasına uyulmamasına tepki gösterdiler.

SEÇİMİN İPTALİ GÜNDEMDE

İlçe Seçim Kurulu'nun bugün seçimin iptal talebi hakkında karar vereceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak İYİ Parti

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