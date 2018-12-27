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Kadın kuaförü Tülay, odunlukta kendisini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 12:59 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, kadın kuaförü Tülay G.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, kadın kuaförü Tülay G. (25), ailesiyle beraber yaşadığı evin odunluğunda tavana bağladığı iple kendini asarak intihar etti.

Olay, dün gece Yeni Mahalle'de meydana geldi. Kadın kuaföründe çalışan Tülay G., ailesiyle birlikte yaşadığı evde yalnız başınayken, odunlukta kendisini iple tavana astı. Bir süre sonra eve gelen aile, kızlarını asılı halde bulup, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tülay G.'nin yaşamını yitirdiği saptandı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tülay G.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Polis, Tülay G.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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