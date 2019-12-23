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Kadın kursiyerler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 19:06 | Son Güncelleme

Kadın kursiyerler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Van'ın Özalp Kaymakamlığa bağlı Aile Destek ve Eğitim Merkezi'ndeki kadın kursiyerler, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Merkezdeki ahşap boyama, rölyef, resim, müzik ve el sanatları kurslarına katılan bir grup kadın kursiyer, AA muhabirlerinin yurt içinden ve dışından çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Kursiyerler, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper Ay" spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Merkez Koordinatörü Usta Öğretici Leyla Dinç, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, en çok Mehmetçiğin çocuklarla ilgilendiği fotoğraftan etkilendiklerini söyledi.

Kursiyer Seven Ertaş da fotoğrafları oylamaya sunulan muhabirleri tebrik ederek fotoğrafların bir yılda olup biteni gözler önüne serdiğini ifade etti.

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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması Kadın kursiyerler Özalp Van

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