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Kadın kursiyerlerden kuşlara renkli yuva

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 14:04 | Son Güncelleme

 ÇORUM Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri, soğuk havalarda kuşların barınması yapıp, rengarenk boyadıkları kuş yuvalarını, ağaçlara astı.

Kadın kursiyerlerden kuşlara renkli yuva

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri, soğuk havalarda kuşların barınması yapıp, rengarenk boyadıkları kuş yuvalarını, ağaçlara astı.
Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri, ahşap boyama kursunda kuş yuvalarını rengarenk boyadı. Kadın kursiyerler kış günlerinde kuşlara sıcak bir yuva imkanı sunmak için hazırladıkları yuvaları, sanat merkezi bahçesinde bulunan ağaçlara ve kurs binasının duvarlarına astı. Kursiyerler, hocaları eşliğinde eski ahşap eşyaları dönüştürüp tekrar kullanılabilir hale getirdikleri ve yeni ahşap eşyaları da boyayarak dekoratif süs malzemeleri yaptıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Kadın kursiyerlerden kuşlara renkli yuvaKadın kursiyerlerden kuşlara renkli yuvaKadın kursiyerlerden kuşlara renkli yuvaKadın kursiyerlerden kuşlara renkli yuva

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