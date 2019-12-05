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Kadın madenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 08:54 | Son Güncelleme

Kadın madenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de manyezit madeninde cevheri zenginleştirmek için elle ayıklama işinde çalışan kadın madenciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihlerini yaptı.

Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Nemli Mahallesi'nde faaliyet gösteren manyezit madeninde çalışan ve Kadınlar Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneğini kurarak örgütlenen kadınlar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları hakkında bilgi alıp seçkideki eserleri inceledi.

Kadın madenciler, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de Saldırıların Hedefi Çocuklar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın Azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir fotoğraf kadın maden madenci Oylama

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