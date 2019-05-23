Kadın mahkumlar futbol turnuvasında ter döktü

SİVAS (AA) - Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan kadın mahkumlar arasında futbol turnuvası düzenlendi.

Hafik ilçesi yakınlarındaki yeni binasına taşınan açık cezaevindeki mahkumlar arasında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen futbol turnuvasında 4 takım mücadele etti.

10 gün süren elemeler sonunda finalde Kardelen ile Menekşe takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli ve eğlenceli geçen karşılaşmayı 1-0 kazanan Menekşe takımı şampiyon oldu.

Takımlarını desteklemek isteyen kadın mahkumlar ise yaptıkları tezahüratlarla renkli görüntüler oluşturdu. Bu arada, bir kadın mahkumun çöp kovası ile yaptığı davul şov da beğeni topladı.

Karşılaşmanın ardından Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesindeki halı sahada düzenlenen kupa töreninde kadın mahkumlara madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Turnuvada şampiyon olan takıma kupasını veren Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, katılım sağlayan tüm takımları tebrik ederek, "Muhteşemsiniz, hepinizi tebrik ediyorum. Ramazan ayınızı ve bayramınızı kutluyorum. Gerçekten muhteşem bir oyun sergilediniz." dedi.

