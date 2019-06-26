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Kadın mahkumlar "kadına şiddeti" sahnede anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 17:41 | Son Güncelleme

Kocaeli'de "Şiddetle Yok Etme, Sevgiyle Var Et" projesi kapsamında şiddete maruz kalan hükümlü ve yükümlü kadınların rol aldığı "Kadın Sığınağı" isimli tiyatro oyunu büyük ilgi gördü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulunun, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında yürüttüğü "Şiddetle Yok Etme, Sevgiyle Var Et" projesi kapsamında, kadın mahkumların rol aldığı tiyatro oyunu sergilendi.

Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Kadın Sığınağı" isimli tiyatro oyununda hükümlü ve denetimli serbestlik çalışanı kadınlar rol aldı.

Şiddete maruz kalan kadınların performansı protokolden beğeni topladı.

İzleyenlerin zaman zaman duygulandığı oyun, büyük alkış aldı.

Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı ve Hikmet Ağ'ın yönettiği oyunda Gül Fulya Yüksel, Medine Uysal, Seval Ateş, Selma Görmez, Şebnem Pur, Marziye Yıldırım, Şermin Terzi ve Evren Karakoç rol aldı. Oyunda, eşinden ve ailesinden şiddet gören kadınların sığınma evinde geçen trajikomik ve dramatik hikayeleri anlatılıyor.

- "Huzuru ne kadar artırabilirsek o kadar başarılı olabiliriz"

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, modern ceza sistemlerinde cezanın yanında mutlaka bir ıslah ve iyileştirme eğitim programı da ön görüldüğünü, denetimli serbestlik şube müdürlüklerinin ceza dışındaki bu eğitim, ıslah ve iyileştirme çalışmalarının planlandığı ve yürütüldüğü kurumlar olduğunu söyledi.

Şube müdürlüklerinin sayısız projeye imza attıklarını anlatan Korkmaz, "Ailelerimizde meydana gelen huzursuzluklar, şiddet eğilimleri, çatışmalar ve maalesef boşanmayla, bazen ağır yaralarla neticelenen çatışmalar hepimizin malumudur. Bunu devlet olarak, kurumlar olarak ne kadar asgariye çekebilirsek ailelerimizde huzuru ne kadar artırabilirsek o kadar başarılı olabiliriz." diye konuştu.

Korkmaz, "Kadın Sığınağı" isimli tiyatro oyununun kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmak ve toplumda bilinçlendirmeye yönelik bir oyun olduğunu ifade ederek, oyuncuların da gerçekte şiddete maruz kalmış hükümlü ve yükümlü kadınlardan oluştuğunu sözlerine ekledi.

Programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Osman Aslan, başsavcı vekilleri, cezaevi yöneticileri ile infaz koruma memurları katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Başsavcılık Kadın Sığınağı Kocaeli Tiyatro Oyunu

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