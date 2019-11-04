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Kadın Meclisi’nden meme kanseri konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 16:15 | Son Güncelleme

Gemlikli kadınlar meme kanserine karşı bilgilendirildi.Kent Konseyi bünyesinde kurulan Kadın Meclisi, meme kanseri başta olmak üzere benzer hastalıklar hakkında konferans gerçekleştirdi.

Kadın Meclisi’nden meme kanseri konferansı

Gemlikli kadınlar meme kanserine karşı bilgilendirildi.
Kent Konseyi bünyesinde kurulan Kadın Meclisi, meme kanseri başta olmak üzere benzer hastalıklar hakkında konferans gerçekleştirdi. Erkeklerin de iştirak ettiği toplantıda Op. Dr. Can Başaran önemli tavsiyelerde bulundu. “Tabular ve gerçekler” başlıklı sunumunda hastalıklar hakkında doğru bilinen yanlışları aktaran Can Başaran, kişilerin şüpheli durumlarda kendi başlarına teşhis koyup müdahalede bulunmamaları gerektiğini, uzman görüşlerine başvurmalarının hayatî öneme sahip olduğunu söyledi. Sunumunda zaman zaman fotoğraflara da yer veren Dr. Başaran, bazı hastaların kendi vücutlarında rastladıkları leke ve kitlelere tırnak makası, bıçak gibi nesnelerle zarar verdiklerini, özellikle et beni gibi oluşumlara bıçak değmez anlayışının yanlış olduğunu, gerekirse ameliyat edilebilecek noktalara sadece uzman kişilerin müdahale etmesi gerektiğini dile getirdi.
Rutin kontroller önemli
Meme kanserinin düşük oranlarda erkeklerde de görüldüğüne ve erken tanı ile başarılı şekilde tedavi edildiğine dikkat çeken Dr. Başaran hastalığın belirtilerini; meme şeklinde değişme, kitle ve sertlik, girinti ve çöküntü, belirginleşmiş toplardamarlar, kızarıklık, şişlik ve akıntı olarak aktardı. Kadınların her ay kendilerini muayene etmelerini söyleyen Dr. Başaran, özellikle 40 yaş ve üzeri kadınların mutlaka yılda bir kez doktor kontrolüne girmelerini tavsiye etti.

Kadın Meclisi’nden meme kanseri konferansı

Kadın Meclisi’nden meme kanseri konferansı

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