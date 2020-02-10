Kadın Meclisleri 8 Mart Öncesi İstanbul'da Buluştu

Kadın Meclisleri içinde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nu da barındıran Türkiye’nin en yaygın kadın örgütlerinden biri. Kadın Meclisleri, yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi yeni dönem stratejisini belirlemek için İstanbul’da toplandı. Beşiktaş’taki Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya yaklaşık 40 şehirden 700’ü aşkın kadın katıldı. Gün boyu devam eden toplantıda kadınların şiddetle mücadele etme biçimlerinden ekonomik sorunlarına, çocukların cinsel istismarından kadın davalarının nasıl takip edileceğine kadar bir dizi konuda görüş alışverişi yapıldı. Kav: ‘‘Kadın cinayetlerinin durdurulması için kritik bir evredeyiz’’ Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, yıllardır sürdürdükleri mücadele sonrası kadın cinayetlerinin Ocak ayında ilk kez önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35 oranında düşmesinin geleceğe dair hem umutlarını hem de mücadele azimlerini arttırdığını söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Kav, ‘‘Kritik bir evredeyiz. İlk defa geçen ay bir düşüş yaşadık. Devlete somut adımlar attırabildiğimiz bir evredeyiz. Ya mücadeleyi sıkıp kadın cinayetlerini durdurma ihtimalini gerçek kılacağız ya da aynı tablo devam edecek. Burada ağır kış şartlarına rağmen Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadınlarla buluştuk. Kadınların şüpheli ölümlerinin artması ve bitmeyen çocuk istismarı konusunda neler yapabileceğinizi konuştuk. 11 milyon kadın TÜİK tarafından işgücü piyasasının dışında bırakılıyor. Bu kadınların ekonomik sorunlarını konuştuk. Ama tabii can kayıpları devam ettikçe, bu ölümleri durduramadığımız müddetçe kadın cinayetleri en önemli önceliğimiz olacak’’ dedi.

Gülsüm Kav, Liverpool futbol takımı taraftarlarının tribün şarkısı olan ‘asla yalnız yürümeyeceksin”i kadın hareketine armağan ettiklerini söyleyerek bu sözlerin artık kadınların hayatta kalma kavgasının sembolü haline geldiğini ifade etti. Toplantıda sık sık “asla yalnız yürümeyeceksin” diye slogan atılırken salondaki katılımcılar Ankara, İstanbul, Antalya’da yasaklanan Las Tesis gösterisini yaptılar. Ataselim: ‘‘Kadir kardeşimizin davasını takip edeceğiz’’ Önceki gün Konya’da bir parkta eşine şiddet uygulayan Özgür Duran’ı uyaran, daha sonra çıkan arbedede elindeki bıçakla Duran’ın ölümüne sebebiyet veren fen lisesi öğrencisi Kadir Şeker’in durumu da toplantıda gündeme geldi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun genel sekreteri Fidan Ataselim, Şeker’i yalnız bırakmayacaklarını, davayı takip edeceklerini söyledi. VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Ataselim, ‘‘Biliyorsunuz Kadir kardeşimiz birini öldürmek için değil, bir kadını yaşatmak için oraya koştu. Şu anda gözaltına olduğunu biliyoruz. Kadın katilleri ile ilgili bu kadar titiz çalışma yapmayanlar, kravat taktı diye indirim verenler Kadir’e ağır cezalar vermeyi düşünmüyordur diye umuyoruz. Biz diğer bütün süreleri nasıl takip ettiysek Kadir kardeşimizin sürecini de takip edeceğiz. O yüzden yasalar etkin uygulanmalı. Kadınların eşit ve özgür bir hayata kavuştuğu zaman hepimiz bir rahat edeceğiz. Ama tabii ki bu tür buluşmalar kadınların nefes alması açısından önemli oluyor. Hiç kimse ‘bir araya geliyoruz da ne oluyor?’ diye düşünmesin. Bugün 6284 varsa, İstanbul Sözleşmesi varsa biz kadınlar sayesindedir’’ dedi.