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Kadın Meclisleri Gaziantep toplantısı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 10:51 | Son Güncelleme

Kadınların kıyafetleri nedeniyle şiddete ve tacize maruz kalmalarına tepki olarak doğan Kadın Meclisleri, Gaziantep’te toplantı yaptı.Şehitkamil ilçesi Emek Mahallesi’ndeki bir kafede gerçekleştirilen Kadın Meclisleri Gaziantep toplantısına Kadın Meclisleri gönüllüleri katıldı.

Kadınların kıyafetleri nedeniyle şiddete ve tacize maruz kalmalarına tepki olarak doğan Kadın Meclisleri, Gaziantep’te toplantı yaptı.
Şehitkamil ilçesi Emek Mahallesi’ndeki bir kafede gerçekleştirilen Kadın Meclisleri Gaziantep toplantısına Kadın Meclisleri gönüllüleri katıldı. Kadın cinayetlerini durdurmak için bir araya gelen kadınlar, kadın cinayetlerinin durdurulması konusunda fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda slayt eşliğinde kadın cinayetleri hakkında bilgi verildi.
Toplantı sonrasında İHA’ya konuşan Kadın Meclisleri gönüllüsü hukuk öğrencisi Yağmur Gül, “Biz Kadın Meclisleri olarak bir mücadele örgütüyüz. Biz kadınlara, çocuklara tüm şiddetin, tüm psikolojik ve fiziksel şiddetlerin önlenmesi için mücadele veren bir grubuz. Biz hiçbir siyasi partiye bağlı olmaksızın sadece birey eşitliğini savunan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bu toplantı bizim için önemliydi, çünkü yeni sezon için yeni veriler için önemli bir dönüş noktasıydı. Ağustos ayında 50 tane kadın cinayeti var. Biz bunları nasıl önleyebiliriz, bunlar için neler yapabiliriz, nasıl çözümler üretebiliriz, nasıl bilinçlenebiliriz, Bunları konuştuk. Ufak bir slayt hazırladık. Önce kendimizi bilinçlendirelim, sonra da başkalarını bilinçlendirelim istedik, çünkü bizim için şiddetin çözümü hiçbir zaman şiddet değildir. Bizim için şiddetin çözümü bilinçtir, bilinçlendirmedir, öğrenmedir. O yüzden bugün toplu bir öğrenme yaptık. Toplu bir birliktelik çalışması yürüttük” dedi.

“Anneler çocuklarını bilinçlendirsin”
Kadın cinayetlerinin önlenebilmesi için annelere büyük rol düştüğünü belirten Gül, “Kadın cinayetlerinin yaşanmaması için öncelikle annelerimize seslenmek istiyorum. Annelerimiz, çocuklarımızı bilinçlendirelim, eşlerimizi bilinçlendirelim. Beyler sizlerden rica ediyorum, boşanma bir karardır, boşanma sizin benliğinizi, gururunuzu zedeleyen bir durum değildir. Bizim bunları aşmamız gerek, bizim algılarımızı değiştirmemiz gerek, bizim İstanbul Sözleşmesini uygulamamız gerek. Bizim için çözüm İstanbul Sözleşmesi’dir” diye konuştu.

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