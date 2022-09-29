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Kadın memurlar kaç yaşında emekli olur? Kadın memurların emeklilik yaşı kaçtır?

29.09.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mesleklere ve çalışılan kurumlara göre emeklilik şartları farklılık gösterebilir. Belli bir hizmet süresini doldurmak ana kriterdir. Emeklilik yaşı için belirlenen sınırlar kadın çalışanlar ve erkek çalışanlar için farklıdır. Memurluktan emekli olmak isteyen kadın çalışanlar için de aynı durum geçerlidir. Kadın memurlar için yaş sınırı ilk işe giriş tarihlerine göre belirlenir.

Kadın memurlar kaç yaşında emekli olur? Kadın memurların emeklilik yaşı kaçtır?

Kadın memurlar için belirlenen emeklilik için zorunlu yaş sınırı erkek memurlar için belirlenen yaş sınırından farklıdır. Emeklilik yaşı hesaplanırken kadın memurların ilk sigortalı oldukları tarih de baz alınır. Bunun dışında doldurmakla yükümlü oldukları hizmet süresi de hesaba katılır. 25 yıllık zorunlu hizmet süresini dolduran kadın memurlar emekli olmaya hak kazanırlar.

Kaç yaşında emekli olurum? Erkekler ve kadınlar için emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır?Kaç yaşında emekli olurum? Erkekler ve kadınlar için emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır?

Kadın memurların emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

Kadın memurların işe ilk giriş tarihlerine göre emeklilik durumları farklılık gösterir. 2008 yılının Ekim ayından önce sigortası başlayan memurların bu hizmet süreleri de emekli maaşının bağlanmasında önemli bir etkendir. 2008 yılının Ekim ayından sonra memurluk yapmaya başlamış olan kişiler için 5510 sayılı kanun gereklilikleri uygulanır.

Arzu eden kişiler Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında tamamlamakla yükümlü oldukları hizmet süresini tamamladıklarında istifa ederek emeklilik için doldurmak zorunda oldukları yaşı bekleyebilirler. Yaşlarını doldurduktan sonra emekli maaşı alma hakkı kazanırlar.

2008 yılının Ekim aynından önce ve 1999 yılının Eylül ayından sonra sigortası yapılan erkek memurlar 25 yılı tamamlamakla yükümlüdürler. Bunun dışında yaş sınırları 60 olarak belirlenmiştir.

Memurlar kaç yaşında emekli olur? Memurların emeklilik yaşı kaçtır?Memurlar kaç yaşında emekli olur? Memurların emeklilik yaşı kaçtır?

Kadın memurlar kaç yaşında emekli olur?

1 Mayıs 2008 tarihinde ya da bu tarihten sonra sigortası başlayan kadın memurların emeklilik şartları farklılık gösterir. Yaş sınırı zorunluluğuna ek olarak 5400 günlük bir hizmet süresini doldurma yükümlülükleri de bulunur. Kadın memurlar yaş nedeniyle şu şartlar dâhilinde emekli olabilirler:

  • 2008 ve 2035 tarihleri arasında işe girenler 61 yaş
  • 2036 ve 2037 tarihleri arasında işe girenler 62 yaş
  • 2038 ve 2039 tarihleri arasında işe girenler 63 yaş
  • 2040 ve 2041 tarihleri arasında işe girenler 64 yaş
  • 2042 yılı ve sonrasında işe girenler ise 65 yaş
Hemşireler kaç yaşında emekli olur? Hemşirelerin emeklilik yaşı kaçtır?Hemşireler kaç yaşında emekli olur? Hemşirelerin emeklilik yaşı kaçtır?


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