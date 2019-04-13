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Kadın milli güreşçiler, 4 madalyayla yurda döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 12:50 | Son Güncelleme

Romanya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda toplam 4 madalya kazanarak şampiyonayı takım halinde üçüncü olarak tamamlayan kadın milli sporcular yurda döndü.

Romanya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda toplam 4 madalya kazanarak şampiyonayı takım halinde üçüncü olarak tamamlayan kadın milli sporcular yurda döndü. Kafilede yer alan Yasemin Adar, şampiyonada kazandığı altın madalyayla 4’üncü kez üst üste Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.
Romanya’nın başkenti Bükreş’te devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadın milli güreşçiler, toplamda kazandığı 4 madalya ve 98 puanla takım halinde Avrupa üçüncüsü olarak yurda döndü. Şampiyona kapsamında 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar altın, 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, 55 kiloda Bediha Gün ve 50 kiloda Evin Demirhan bronz madalya elde etti. Milli kafile Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla saat 11.30’da İstanbul Havalimanı’na indi. Milli güreşçiler havalimanında çiçeklerle karşılandı.

“Türk kadının gücünü tekrar gösterdim”
Şampiyonada 76 kilo finalinde mindere çıkarak Avusturyalı rakibi Martina Kuent’i 6-1 mağlup edip 4’üncü kez üst üste Avrupa Şampiyonu olan Yasemin Adar, havalimanında basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "Çok mutlu ve gururluyum çünkü ülkeme Türk kadının gücünü tekrar göstermiş oldum ve 4’üncü Avrupa Şampiyonluğu’nu yaşattım. İnşallah daha nice dörtlere diyoruz. Hedefimiz belli bunlar bizim için birer basamak. Önümüzde daha çok güzel müsabakalar olacak. Bunların en önemlisi dünya şampiyonası. Dünya şampiyonası bizim için çok önemli. Çünkü Tokyo Olimpiyatları öncesinde kota alabilmek için ilk 6’ya girmemiz gerekiyor. Hedefim şuanda dünya şampiyonasında ülkemi ve Türk kadınını en iyi şekilde temsil edip tarih yazarak alınmamış olimpiyat madalyasını almak istiyorum” şeklinde konuştu.

“Sporcularımız savaştılar”
Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ise "Çok güzel bir hazırlık dönemi gerçekleştirdik. Bizim hedefimiz daha büyüktü, takım halinde şampiyonluktu. Geçen yıl da üçüncü olmuştuk. Gerçekten sporcularımız savaştılar. Birer puanla, hatta elenen sporcumuz Avrupa Şampiyonunu yenerek elendi. Bu tarihte var tabi ki ama yakın tarihte yok. Buse Tosun için üzücü oldu ama sevindirici tarafı da önümüzde Avrupa Oyunları var, olimpiyatlardan önce dünya şampiyonası var. Kızımız daha çok hırslandı. İnşallah daha çok başarılar elde edecek. Bunun yanı sıra genç kızlarımız gerçekten çok başarılı maçlar yaptılar. Yasemin de 4’üncü kez Avrupa Şampiyonu oldu” dedi.

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