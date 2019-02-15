Kadın müdür yardımcısı, yolunu kesen eski eşi tarafından öldürüldü

Mersin'de lisede müdür yardımcısı Kübra Aşkın (37), otomobiliyle evine giderken, yolunu kesen eski eşi gemi mühendisi Davut D. tarafından tabancayla öldürüldü.Olay, Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi Demircanlar Kavşağı'nda gece geç saatlerde meydana geldi. Çamlıbel Kız Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Kübra Aşkın, iddiaya göre, otomobiliyle evine dönerken, 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut D. ve kimliği belirsiz arkadaşı tarafından önü kesildi. Davut D., bir süre tartıştığı Aşkın'a üzerinde taşıdığı tabancayla 5 el ateş etti. Kübra Aşkın olay yerinde yaşamını yitirirken, Davut D. ve arkadaşı ise kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Aşkın'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Mersin Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Cinayetin ardından kaçan Davut D., bir süre sonra polise giderek teslim oldu.

KADIN DERNEKLERİNDEN TEPKİ

Acı haberi alan Kübra Aşkın'ın yakınları ve arkadaşları, ailenin evine akın ederken, kadın dernekleri de olaya tepki gösterdi. Günebakan Kadın Derneği'nden yapılan açıklamada, "Erkek şiddeti bitmiyor. Yine acımız var. Kübra Aşkın, boşandığı erkek tarafından öldürüldü" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Kübra Aşkın'ın sağlık fotoğrafları

-Davut Demir'in sağlık fotoğrafı

-Ailenin olduğun binanın girişi

-Binanın tabelası

-Bina bahçesindeki tazeye çadırı

-Genel ve detay görüntü

-Emniyet Müdürlüğü bina ve giriş görüntüsü

(BOYUT: 174,69 MB)(SÜRE:1,18 dk)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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