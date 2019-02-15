Kadın müdür yardımcısı, yolunu kesen eski eşi tarafından öldürüldü (2)

'SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI'

Mersin'de eski eşi tarafından kurşunlarak öldürülen Kübra Aşkın, merkez Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine aile fertlerinin yanı sıra öğrencileri de katıldı. Gözyaşlarını tutamayan aile yakınları ve öğrenciler, Aşkın'ın mezarına çiçek bıraktı. Cenazenin defini sırasında Kübra öğretmenin eski eşine tepki gösteren teyzesi Gülseren Sarıabacı, katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kübra Öğretmen'in öğrencileri ise "Çok iyi bir öğretmendi. Yanına gidiyorduk. Çok tatlı bir hocaydı. Herkesin hatırını sorardı. Şok olduk. İnanmadık hocamızın öldüğüne. En son dün görmüştük, neşeli ve mutluydu" dedi.

Bir öğrencisi ise "Her zaman affediyordu. Affediciydi. Çok iyi bir insandı" diye konuştu..

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