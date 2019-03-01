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Kadın muhtar adayı hemşehrisi "Gül Esin"in yolundan gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 11:17 | Son Güncelleme

Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın muhtarı Gül Esin'in görev yaptığı Karpuzlu'da yaşayan Ayşe Özen, ilçede bu görevi yürüten ikinci kadın muhtar olabilmek için seçim çalışması yürütüyor - Muhtar adayı Özen: - "Kadınlar, erkeğin yaptığı işin üstesinden gelir. Türkiye'nin ilk kadın muhtarı ilçemizden çıktı. Bundan dolayı Gül Esin'i örnek aldım. Gül Esin'den sonra neden ben olmayayım. Başlangıcı o yaptı ben de devam ettirmek isterim" - Mahalle sakini Şeref Gülpınar: - "Yıllar sonra bir kadının muhtar adayı olması bizleri mutlu etti. İnşallah kendisi Gül Esin'in bıraktığı yoldan devam eder"

FERDİ UZUN - Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın muhtarı Gül Esin'in görev yaptığı Aydın Karpuzlu'da aday olan Ayşe Özen, Esin'den sonra ilçenin ilk kadın muhtarı olup mahallesini yönetmek istiyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Demircidere olarak bilinen Karpuzlu, 1971 yılında belediye olduktan sonra şimdiki ismini aldı, 1990'da ise ilçe statüsüne kavuştu.

O dönem Çine ilçesine bağlı Karpuzlu bucağından 32 yaşında muhtarlık yapan Gül Esin, Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın muhtarı unvanını aldı.

7 erkek adayla girdiği muhtarlık yarışında 500 oy alarak rakiplerini geride bırakan Gül Esin'in, seçildikten sonra da Atatürk tarafından ödüllendirildiği biliniyor.

Karpuzlu Pazaryeri Meydanı'nda, bundan 86 yıl önce muhtar seçilen Esin'in anıtı yer alıyor. Esin ile ilgili bilgilerin yer aldığı anıt, ilçeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

Şu anda 11 bin nüfusa ve 23 mahalleye sahip Karpuzlu, Gül Esin'den sonra bir daha kadın muhtar çıkaramadı.

Bayraktepe Mahallesi'nde kuaförlük yapan 2 çocuk annesi Ayşe Özen, Esin'den sonra ilçenin ikinci kadın muhtarı olabilmek için yola çıktı.

Şu anda Karpuzlu'nun tek kadın muhtar adayı olan Özen, 346 seçmenin bulunduğu mahalleyi yönetmeyi amaçlıyor.

Eşinin desteğiyle yola çıkan Özen, hem iş hem de seçim çalışmalarını birlikte yürütüyor. İş yerinden fırsat buldukça mahalleyi gezen Özen, kapı kapı dolaşıp oy istiyor.

Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adaylığını açıkladığında çok heyecanlandığını ancak bunu yendiğini söyledi.

Seçim çalışmalarının çok güzel gittiğini vurgulayan Özen, "Başaracağıma inanıyorum, mahalleme güveniyorum. Eşim de çok destek veriyor. Daha önce aday olmak istiyordum ama şimdi kendimi hazır hissettim." dedi.

- "Başlangıcı o yaptı ben de devam ettirmek isterim"

Kadın aday olduğu için ilk başta ön yargılı yaklaşıldığını ancak mahalle sakinlerinin zamanla bu duruma alıştığını aktaran Özen, şöyle konuştu:

"İlk başta kadın olduğum için biraz yadırgadılar. Günümüzde kadınların birçok şeyi başardığını görüyorum. 'Neden bir kadın aday olmasın' dedim. Kadınlar, erkeğin yaptığı işin üstesinden gelir. Türkiye'nin ilk kadın muhtarı ilçemizden çıktı. Bundan dolayı Gül Esin'i örnek aldım. Gül Esin'den sonra neden ben olmayayım. Başlangıcı o yaptı ben de devam ettirmek isterim."

Mahalle sakinlerinden Şükran Özkan da kadınların her alanda bulunmasının iyi bir şey olduğunu dile getirdi.

Şeref Gülpınar ise Özen'i desteklediğini kaydetti.

Türkiye'nin ilk kadın muhtarının buradan çıktığını hatırlatan Gülpınar, "Yıllar sonra bir kadının muhtar adayı olması bizleri mutlu etti. İnşallah kendisi Gül Esin'in bıraktığı yoldan devam eder." ifadelerini kullandı.

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