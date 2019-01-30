Kadın muhtar adayı vaatlerini sıraladı, alkış tufanı koptu

Bursa’da kadın muhtar adayı, miting düzenleyip vaatlerini sıraladı, dinleyen mahalleli alkış tufanı kopardı.
Ticaretle uğraşan Hacer Özyürek, Yıldırım Bağlaraltı Mahallesi’nde muhtar adayı oldu. Adaylığını mitingle duyuran kadın muhtar adayı, verdiği vaatlerle mahallelinin ilgisini çekti. Muhtar adayının verdiği vaatleri çok beğenen vatandaşlar uzun süre kendisini alkışladı. Yapacaklarını tek tek sıralayan muhtar adayı, mahalleyi daha yaşanabilir yer yapacağı sözünü verdi.
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor