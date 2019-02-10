"Kadın muhtar sayısı inanıyorum ki bin 600'ü bulacak"

ÇORUM (AA) - Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde yarışacak kadın muhtar adayı sayısında ciddi bir artış olduğuna işaret ederek, "Türkiye genelinde 622 olan kadın muhtar sayısı inanıyorum ki bu dönemde bin 600'ü bulacak." dedi.
Özünal, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kafede, kentteki bazı kadın muhtar adaylarıyla bir araya geldi.
Çorum'un, Türkiye'de en çok kadın muhtar adayı bulunan kentlerden biri olduğunu ifade eden Özünal, muhtarlıkların, vatandaş ile devlet arasındaki köprü görevi üstlendiğini ve kadınların başta muhtarlık olmak üzere toplumun her kademesinde ve yönetimde söz sahibi olması gerektiğini vurguladı.
Özünal, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtarlıklara ilginin hayli fazla olduğuna dikkati çekerek "Tabandan tavana gidersek, il genel ve belediye meclis üyeleri ile belediye başkanlıklarından önce yerel yönetimlerin başında muhtarlarımız vardır. En çok mutluluk veren kısmı da kadınlarımızın aday olarak ön plana çıkmasıdır." diye konuştu.
- Kadın muhtarların sayısı artacak
Türkiye genelinde halen 622 kadın muhtarın görev yaptığına işaret eden Özünal, "Bu seçimler öncesinde muhtarlıklarımıza ilgi bir hayli fazladır. Özellikle kadın muhtar adayı sayısında ciddi bir artış söz konusu. Türkiye genelinde 622 olan kadın muhtar sayısı inanıyorum ki bu dönemde bin 600'ü bulacak." ifadelerini kullandı.
Devletin son dönemde muhtarlara verdiği öneme değinen Özünal, şöyle devam etti:
"Devletimiz muhtarlığa rağbet vermiştir, taleplerimiz üzerine değerlendirmeler yapmıştır. Bugün muhtarlıklarımız herkesin gıpta edeceği konuma gelmiştir. Muhtarlık makamının ve mevkisinin daha ılımlı, daha güzel olduğu ortamı yaşıyoruz. Daha da güzel olacaktır Allah’ın izniyle. Demokrasinin temel taşı muhtar camiası, geçmişte koltuğunun altında çantasıyla yürüyen değil bugün bir mevki ve makamla birlikte oturup hizmet eden bir kurum haline gelmiştir. Muhtarlıklarımızın konumu daha da iyi bir düzeye gelecektir. Bunu bize sağlayanlara teşekkür ediyoruz. Daha önce 'adı var kendi yok' muhtarlıklar vardı. Ancak bugün her köyde, her mahallede o kadar talep var ki muhtarlıklara, bunu göz ardı edemeyiz."
Özünal, seçimlerin birlik ve beraberlik içinde geçmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayarak, muhtarlar olarak herkesin sandığa gideceği bir ortamı oluşturmak için çaba göstereceklerini söyledi.
Birlik ve beraberliğin önemine değinen Özünal, "Yüce Türk milleti olarak silkinmemiz lazım. Herkesin görüşü, siyasi düşüncesi, bölgesi, yöresi ayrıdır ama yüce Türk milleti ne badireler atlatarak buraya gelmiştir. Kadını, erkeği, genci, ehli olan insanlar yerlerinde oturmasınlar, muhtarlıklara talip olsunlar. Biz ülkemizi seviyoruz, biz milletimizi seviyoruz. Bütün olmadan yanayız." şeklinde konuştu.
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