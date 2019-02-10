"Kadın muhtar sayısı inanıyorum ki bin 600'ü bulacak"

ÇORUM (AA) - Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde yarışacak kadın muhtar adayı sayısında ciddi bir artış olduğuna işaret ederek, "Türkiye genelinde 622 olan kadın muhtar sayısı inanıyorum ki bu dönemde bin 600'ü bulacak." dedi.

Özünal, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kafede, kentteki bazı kadın muhtar adaylarıyla bir araya geldi.

Çorum'un, Türkiye'de en çok kadın muhtar adayı bulunan kentlerden biri olduğunu ifade eden Özünal, muhtarlıkların, vatandaş ile devlet arasındaki köprü görevi üstlendiğini ve kadınların başta muhtarlık olmak üzere toplumun her kademesinde ve yönetimde söz sahibi olması gerektiğini vurguladı.

Özünal, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtarlıklara ilginin hayli fazla olduğuna dikkati çekerek "Tabandan tavana gidersek, il genel ve belediye meclis üyeleri ile belediye başkanlıklarından önce yerel yönetimlerin başında muhtarlarımız vardır. En çok mutluluk veren kısmı da kadınlarımızın aday olarak ön plana çıkmasıdır." diye konuştu.