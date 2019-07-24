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Kadın muhtar, ters dönen araçtan yara almadan kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 14:35 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, kontrolden çıkan otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kadın muhtar, ters dönen araçtan yara almadan kurtuldu

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, kontrolden çıkan otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı. Mahalle muhtarı sürücü Tuğba Somkaya, araçtan burnu bile kanamadan çıktı.
Kaza, öğlen saatlerinde, Dere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Merkez İnönü Mahallesi Muhtarı Tuğba Somkaya yönetimindeki 51 NA 118 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle takla atıp, şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Somkaya, içinden çevredekilerin yardımıyla çıktı. Muhtar Tuğba Somkaya, kazadan yara almadan kurtulurken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kadın muhtar, ters dönen araçtan yara almadan kurtulduKadın muhtar, ters dönen araçtan yara almadan kurtuldu

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