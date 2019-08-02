Kadın muhtardan fidan festivali

Hatay’ın Samandağ ilçesinin ilk kadın muhtarının bölgede yetiştirilen zeytin ve narenciye fidanlarının tanıtımı için düzenlediği Karaçay Fidan ve Gençlik Festivali başladı.

Tomruksuyu Muhtarı Feray İncir, Samandağ Belediyesinin de destek verdiği Karaçay Fidan ve Gençlik Festivali’nde bölgede yetiştirilen fidanların tanıtımını gerçekleştireceklerini söyledi. İncir, “İlçemizde ilki yaşattım, ilk kadın muhtar olarak seçildim. Bununla gurur duyuyor, halkımıza buradan teşekkürlerimi sunuyorum. İlk kadın muhtar olarak bir ilki yaşatmak için fidan festivali yapmayı düşündük. 1. Karaçay Fidan ve Gençlik Festivali’ni düzenliyoruz. Umarım fidanlarımızı pazara çıkartırız. Amacımız fidanlarımızı tüm Türkiye’ye tanıtmak. Bu fidana ne kadar emek harcadığımızı, kadınlarımızın ne kadar emek verdiği, nasıl geçimlerini sağladıklarını göstermek amacımız. Tüm Türkiye’ye ve dünyaya fidanın Hatay’da yetiştiğini göstermek amacıyla bu festivali düzenliyoruz. Umarım en iyi şekilde sonuçlanır ve halkımız, esnafımız, çiftçimiz, herkes bu festivalden yararlanır” dedi.

İlki gerçekleşen festivalde tanınmış müzik grupları da sahne alacak.



