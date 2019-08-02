HABER

Kadın muhtardan fidan festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 09:43 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinin ilk kadın muhtarının bölgede yetiştirilen zeytin ve narenciye fidanlarının tanıtımı için düzenlediği Karaçay Fidan ve Gençlik Festivali başladı.Tomruksuyu Muhtarı Feray İncir, Samandağ Belediyesinin de destek verdiği Karaçay Fidan ve Gençlik Festivali’nde bölgede yetiştirilen fidanların tanıtımını gerçekleştireceklerini söyledi.

Kadın muhtardan fidan festivali

Hatay’ın Samandağ ilçesinin ilk kadın muhtarının bölgede yetiştirilen zeytin ve narenciye fidanlarının tanıtımı için düzenlediği Karaçay Fidan ve Gençlik Festivali başladı.
Tomruksuyu Muhtarı Feray İncir, Samandağ Belediyesinin de destek verdiği Karaçay Fidan ve Gençlik Festivali’nde bölgede yetiştirilen fidanların tanıtımını gerçekleştireceklerini söyledi. İncir, “İlçemizde ilki yaşattım, ilk kadın muhtar olarak seçildim. Bununla gurur duyuyor, halkımıza buradan teşekkürlerimi sunuyorum. İlk kadın muhtar olarak bir ilki yaşatmak için fidan festivali yapmayı düşündük. 1. Karaçay Fidan ve Gençlik Festivali’ni düzenliyoruz. Umarım fidanlarımızı pazara çıkartırız. Amacımız fidanlarımızı tüm Türkiye’ye tanıtmak. Bu fidana ne kadar emek harcadığımızı, kadınlarımızın ne kadar emek verdiği, nasıl geçimlerini sağladıklarını göstermek amacımız. Tüm Türkiye’ye ve dünyaya fidanın Hatay’da yetiştiğini göstermek amacıyla bu festivali düzenliyoruz. Umarım en iyi şekilde sonuçlanır ve halkımız, esnafımız, çiftçimiz, herkes bu festivalden yararlanır” dedi.
İlki gerçekleşen festivalde tanınmış müzik grupları da sahne alacak.

Kadın muhtardan fidan festivali

Kadın muhtardan fidan festivali

Kadın muhtardan fidan festivali

Kadın muhtardan fidan festivali

PARTNERŞeyda Coşkun'dan bikini şovŞeyda Coşkun'dan bikini şov
Bitlis’te şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvasıBitlis’te şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası
HDP'li belediyedeki taciz iddiasında yeni gelişmeHDP'li belediyedeki taciz iddiasında yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 18 bine ulaştı

Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 18 bine ulaştı

En güzel Cuma mesajları 2019: Ağustos ayının ilk Cuma günü için çeşit çeşit Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları 2019: Ağustos ayının ilk Cuma günü için çeşit çeşit Cuma mesajları

HDP'li belediyeye iş için başvuran kadının taciz edildiği iddiasıyla ilgili yeni gelişme

HDP'li belediyedeki taciz iddiasında yeni gelişme

İstanbul Boğazı'nda nefes kesen tatbikat!

İstanbul Boğazı'nda nefes kesen anlar! Böyle kurtardılar

Adana’da nargile tütünü ve etil alkol operasyonu

Adana’da nargile tütünü ve etil alkol operasyonu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 Ağustos'ta çifte açılış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 Ağustos'ta çifte açılış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.