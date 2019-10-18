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Kadın muhtardan mahalleliye "çat kapı" ziyaretler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:10 | Son Güncelleme

Edirne'nin tek kadın muhtarı Nesrin Çağlar, sakinlerinin sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışıyor - Çağlar, mahalleliye yaptığı "çat kapı" ziyaretlerin yanı sıra kahvehanelere de uğruyor - Muhtar Nesrin Çağlar: - "Kadınlarımızla kapılarının önlerinde toplantılar yapıyoruz. Çayı, keki, tatlısı... Herkes bir şey yapıp getiriyor. Burada isteklerini anlatıyorlar. Özel gelip muhtarlıkta konuşan da oluyor, evlerine gidip onları dinlediğim zamanlar da oluyor" - "Seçim öncesi erkeklerden kahvehane ziyaretlerinde oy istedim. Seçim sonrası da kahveleri ziyaret etmeye devam ediyorum"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirneli kadın muhtar mahallesinin sorunlarını çözmek için gece gündüz, durmadan çalışıyor.

Medrese Ali Bey Mahallesi Muhtarı Nesrin Çağlar (46), seçimlerde biri üç yıldır üst üste muhtarlık yapan 5 erkek muhtar adayıyla girdiği yarışı kazandı.

Kentin tek kadın muhtarı olan Nesrin Çağlar, mahalleliye "çat kapı" ziyaretleriyle dikkati çekiyor. Mahalle sakinlerinin sorunlarını onların ayaklarına kadar giderek dinleyen Nesrin Çağlar, bu hizmetiyle takdir topluyor.

- "Mahalle halkım, kadın, erkek, çocuk, yaşlı memnun"

Muhtarı Nesrin Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarının ısrarıyla girdiği muhtarlık yarışını kazanması sonrası gece gündüz mahalle sakinleri için severek koşturduğunu söyledi.

Herkesin derdiyle dertlenen, sevinciyle sevinen bir yönetim anlayışıyla muhtarlığı sürdürmeye çalıştığını anlatan Nesrin Çağlar, şunları belirtti:

"Öncelikle yarın Muhtarlar Günü, tüm muhtar arkadaşlarımın gününü kutlarım. Mahallem için elimden geleni yapıyorum. Çünkü ben de bu mahallenin bir evladıyım, mahallem tabiri yerindeyse çiçek gibi olsun istiyorum. Mahalle sakinlerinin istek ve talepleriyle ilgileniyorum. 'Herkesin dertlerine, sevinçlerine ortak olacağım.' demiştim. Bu sözlerimi de yerine getiriyorum. Mahalle halkım, kadın, erkek, çocuk, yaşlı memnun. Kadınlarımızla kapılarının önlerinde toplantılar yapıyoruz. Çayı, keki, tatlısı... Herkes bir şey yapıp getiriyor. Burada isteklerini anlatıyorlar. Özel gelip muhtarlıkta konuşan da oluyor, evlerine gidip onları dinlediğim zamanlar da oluyor. Yaşlılarımızı ve ihtiyaç sahiplerimizi her zaman ziyaret ediyorum ve gerekli yerlere onları yönlendiriyorum."

- Kahvehanelere ziyaret

Kadınların isteklerinin yanı sıra erkeklerin taleplerini de kahvehane ziyaretlerinde aldığını ifade eden Çağlar, "Seçim öncesi erkeklerden kahvehane ziyaretlerinde oy istedim. Seçim sonrası da kahveleri ziyaret etmeye devam ediyorum. Erkeklerin mahalleyle ilgili taleplerini de dinliyorum. Tabii kadınların iş hayatında erkekler kadar etkin olmasını isterim. Ev hanımlığından muhtarlığa geçmek bana gurur veriyor." dedi.

- "Konuşuyoruz, dertleşiyoruz"

Mahalle sakinlerinden Lale Çün de mahalleye "kadın eli değmesinden" dolayı mutlu olduklarını anlattı.

Mahalledeki tüm kadınların Çağlar'ı desteklediğini belirten Çün, "Her zaman muhtarımıza ulaşma imkanımız var. Konuşuyoruz, dertleşiyoruz rahatça. O yüzden bu mahalledeki kadınlar olarak çok şanslıyız." dedi.

Mahalle sakinlerinden Turhan Akgül, muhtarın mahallelinin sorunlarını çözmek için çok çabaladığını söyledi.

Akgül, Çağlar'ın herkesi tek tek dinlediğini, yardımsever biri olduğunu, her evin kapısını çaldığını anlattı.

Yılladır aynı mahallede yaşadığını anlatan Akgül, "Bugüne kadar gelmiş geçmiş muhtarların en iyisi muhtarımız. Allah her mahalleye çalışkan muhtar nasip etsin. Muhtarımızdan memnunuz. Bizleri kahvede ziyaret ediyor ve dinliyor." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Yavuz Sönmez de "Kadın milletvekillerimizden sonra mahallemizde, Edirne'mizde kadın muhtarın olması da bizim için mutluluk verici bir durum." ifadelerini kullandı.

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