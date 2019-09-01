Kadın muhtarın projesi hayata umut olacak

Manisa’nın Akhisar ilçesi Ulucami Mahallesi Muhtarı Nesime Şakrak, 8 yıldır hayalini kurduğu projeyi Kan ve Kök Hücre Gönüllüleri Derneği önderliğinde Akhisar Belediyesi iş birliğiyle hayata geçiriyor. ‘Yaşamak ve yaşatmak için, Akhisar sana ihtiyacımız var’ sloganıyla hazırlanan sosyal sorumluluk projesi ‘Hayata Umut’ sayesinde toplumun kök hücre nakli konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

‘Yaşamak ve yaşatmak için Akhisar sana ihtiyacımız var’ sloganıyla hazırlanan ‘Hayata Umut’ projesi ile tüm Türkiye’de kök hücre konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden Ulucami Mahallesi Muhtarı Nesime Şakrak, projenin 20 Eylül’de başlayacağını duyurdu. 20 Eylül’de hayata geçirilecek olan projeye çok sayıda vatandaşın destek vermesi beklenirken, ilerleyen dönemlerde projenin tüm Türkiye geneline yayılması hedefleniyor.

Muhtar olmak istemesindeki en önemli sebeplerin başında bu projenin geldiğini kaydeden Ulucami Mahallesi Muhtarı Nesime Şakrak, “Benim muhtar olmamdaki en önemli sebeplerden biri bu. Kan ve Kök Hücre Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Savaş Hanım’ı 8 yıldan beridir tanıyorum ve sosyal medyadan hayranlıkla izliyorum. Dokunmadığı el, dokunmadığı gönül kalmadı. Muhtar olmadan Sema Hanım’la görüştüm, ‘Benim yapmak istediğim bir sosyal sorumluluk projem var. Sizin önderliğinizde sizin tecrübelerinizle ve belediye başkanımızda bize destek olursa ben de muhtar seçilirsem bu şekilde bir projeyi hayata geçirmek istiyorum’ dedim. Bu anlamda çok çalıştık. Sema Hanım da bizi kırmadı. Bir kere yazmamla hemen geri döndü. Ben istiyorum ki Akhisar Ulucami Mahallesi Muhtarı olarak ve 109 muhtarın temsilcisiyim bu arada. Akhisar’daki muhtarlar da çok destek oluyorlar. Başkanımıza da konuyu açtığımızda, ‘Sonuna kadar arkanızdayım bu sosyal sorumluluk projesinde’ dedi. Asla ve asla ikiletmedi ve nedenini sormadı. Konuyu anlatmam yetti. Buradan Türkiye genelindeki bütün muhtarlara sesleniyorum. Bu proje tüm Türkiye’ye örnek olsun. Ben meşaleyi yaktım Ulucami Muhtarı olarak ve Akhisar’daki 109 muhtarı da arkama alarak. Bütün ülke genelindeki muhtarlar bu projeye sahip çıksınlar, çünkü bu çocuklar bizim çocuklarımız. Hastane köşelerinde bekleyen çocuklar bizim çocuklarımız. Ben bunları birebir görüyor ve yaşıyorum. İstiyorum ki herkes bunu benimsesin, herkes gönüllü olsun, katılım çok olsun. Çocuklar oyun bahçelerinde oynasın. Onların yerleri hastane köşeleri olmasın. Organ bağışı bekleyen hastalarımız olmasın, bağışçı çok olsun. Ne kadar çok ses getirebilirsek, toplum bu projeyi ne kadar çok benimserse o kadar etkili olur. Bu hastalığın insanın kapısını ne zaman çalacağı belli olmuyor. Bu milyarlarla ölçülecek bir şey de değil başa geldiği zaman. Gelmeden anlaşılsın ki duyarlılık göstererek ses getirsin. Bu proje benim değil de bizim projemiz. Türkiye’ye muhtarlar olarak örnek olmak istiyoruz” dedi.

“Bu proje çok önemli”

Kendisi de sağlık camiasından olan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise, “Muhtarım bana ilk geldiğinde açıkçası çok heyecanlandım. Ben de eczacıyım ve sağlık sektöründen geliyorum. Nesime Hanım da sağlık sektörünün içinde çalışan bir arkadaşımızdı. Bu proje çok önemli. Özellikle vatandaşımızı bilinçlendirmemiz lazım. Bizim en büyük sorunumuz kan bulamama, kök hücre değil. En önemli sorunumuz bilinçlendirme. Bizim orada bağışlayacağımız kök hücreler veya kan Türkiye’de binlerce, on binlerce kişiye derman olmayacak ama biz burada bir bilinç düzeyi yakalayacağız ve Akhisar’da insanların bunu konuşmasını sağlayacağız. İnsanların kafasında ‘Neymiş bu’ sorusu oluşacak. Birçok arkadaşımı biliyorum özellikle kök hücre konusunda bağış yapmaktan çok çekiniyorlar. Aslında kan bağışından çok farklı bir uygulama değil. Sağlığa bir zararı yok, gayet basit bir uygulama. Sizin için bu kadar basit olan bu iş hastalar için özellikle bu hastaların çoğu çocuk, onlar için o kadar önemi var ki. Dünyanın en zengin adamı olabilirsiniz ama sağlık olmayınca, kök hücreye ulaşamayınca hiçbir anlamı yok. Bu iş parayla olacak bir iş değil. Bizler ülke olarak böyle projelere açız. Akhisar aç, Manisa aç, ülke aç. Düzgün işler yapan bu tip insanlara ihtiyacımız var. Umuyorum çok da güzel işler yapacağız beraber. Her muhtarımdan da böyle projeler bekliyorum. Biz sonuna kadar destekleriz. Muhtarım sorgusuz sualsiz kabul ettiğimi söyledi ya, böyle bir proje sorgulanmaz. Bu hakikaten sorgulanmayacak, tamamen desteklenecek, takdir edilecek bir proje. Bu projeyle onlarca çocuğa faydamız olacak. Belki bir çocuğa faydası olduğunu ve onun da sizin çocuğunuz olduğunu düşünün” diyerek projenin önemine dikkat çekti.