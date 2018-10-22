Kadın muhtarlar çömleğin hikayesini dinledi

BİLECİK (AA) - Türkiye Kadın Muhtarlar Derneğince düzenlenen gezi kapsamında çeşitli illerden Bilecik'e gelen 75 kadın muhtar, Kınık köyünde ustasından, çömlek yapımının inceliklerini ve tarihini dinledi.

Şehirlerin kültürlerini tanımak amacıyla düzenlenen programa katılan farklı illerden 75 kadın muhtar, Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesindeki Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Osmaneli'nin tarihi konakları, Rüstem Paşa Camisi, Aya Yorgi Kilisesi, Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesini görüp gezdikten sonra, 135 yıldır çömlekçilik yapılan Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyüne geldi.

Burada mesleğinde 64 yılı geride bırakan 76 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar'ın atölyesinde uzun süre çömleğin hikayesini dinleyen muhtarlardan bazıları elleriyle çamura şekil vermeye çalıştı.

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok güzel bir ağırlama ile karşılaştıklarını söyledi.

Erenoğlu, "Açıkçası umduğumdan çok daha fazlasıyla karşılaştık. Hiç bu kadar beklemiyordum. Bilecik'in bu kadar tarihi bir yer olduğunu biliyordum ama insanlarının bu kadar sıcak olduğunu da gelince gördük. Çok sıcak, samimi ve ilgililer. Osmanlı tarihini kitaplarda okuduk ama görsellerle pekişince çok daha anlamlı oldu. Çömlekçilik zor bir işmiş, görüldüğü kadar değil. Başka bir dünya yani." diye konuştu.

Bilecik İstiklal Mahallesi'nin 20 yıllık muhtarı Nesrin Mazlum ise muhtarları illerinde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bilecik'in tüm tarihi mekanlarını gezdik. Bugün de çömlekçiliğin hikayesi için Kınık'a geldik. Muhtarlarımız geziden çok etkilendi ve mutlu oldu. Mesleğimi severek yapıyorum. Bu seçimde de Allah nasip ederse tekrar adayım." görüşünü aktardı.

