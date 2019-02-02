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Kadın nalbant

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 10:09 | Son Güncelleme

Ordu’da bir kadın 17 yıldır nalbantlık yapıyor.Fatsa ilçesine bağlı Salihli Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Falay (71) ve gelini Rukiye Falay (36) yıllardır nalbantlığı beraber sürdürüyor.

Ordu’da bir kadın 17 yıldır nalbantlık yapıyor.
Fatsa ilçesine bağlı Salihli Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Falay (71) ve gelini Rukiye Falay (36) yıllardır nalbantlığı beraber sürdürüyor. At ve eşeklerin toynak ölçülerinin çıkarılması, 2-3 milimetre kalınlığındaki sacın kesilerek nal formunu alması, deliklerin açılması ve nalın çakılması işlemlerinin tamamını kayınpederiyle yardımlaşarak yapan gelin Rukiye Falay, yıllar önce öğrendiği mesleğini kayınpederine yardım ederek devam ettiriyor.

17 yıldır gelinimle bu işi yapıyorum
Geliniyle 17 yıldır nalbant işi yaptığını söyleyen Kayınpeder Mehmet Falay, "Gelinimle beraber nalbantlık işini 17 senedir beraber, ben ise 45 senedir bu işi yapıyorum. Bu işi severek ve isteyerek yapıyoruz. Bu mesleği yaparken her zaman değerli atları aldım. Çünkü at ne kadar iyi olursa, yarışlarda o kadar iyi olur. Nalı kendim çakıyor ve atımı kendim tımar ediyorum. Gelinim bu işe çok istekli ve meraklıydı. Ben de bu işe merak ettiği için yönlendirdim. Oda sağ olsun beni de kırmadı” dedi.

Ben hacılıktayken gelinim ilgilendi
43 günlük hacılık vazifesi için evde olmadığı zaman gelininin atına baktığını söyleyen Mehmet Falay, “Yarışı yapacağım atım her şeyi ile hazırdı. O sırada ben de hac vazifesine çıkmıştım. 43 gün hacılıkta kaldım. Hacılık süresi içerisinde benim atım ham kalır sanıyordum ama benim gelinim benim tam istediğim gibi hazırlamış ve o hazırlıkla beraber yarışa gittim yine yarış kazandım. 43 gün boyunca hem ata bakmış, antrenman vermiş, tımarını yapmış, hem de bütün ihtiyaçlarını gidermiş” şeklinde konuştu.

İşimi severek yapıyorum
Nalbantlık işini severek yaptığını söyleyen gelin Rukiye Falay, “Evlenmeden önce babamın da atı vardı ama yük atıydı. O günden itibaren bizde de bir heveslik vardı. Evlendikten sonrada kayınpederimin atı da vardı. Beraber at yarışlarına gidiyoruz. Yarış öncesi atımızı ısıtmasını yemini ben ilgileniyorum. Bazen nal çakarken atın ayağı elim küçük olduğu için tutamıyorum. Ama çivileri sökmek için de nal çakmak içinde kayınpederim benden, ben de kayınpederimden yardım istiyorum. Hem eşimin rahatsızlığından dolayı hem de ben bu işi sevdiğimden dolayı nalbantlığı beraber yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gelin değil bambaşka bir şey
Evde gelinin nalbantlıktan başka her işe yetiştiğini söyleyen kayınvalide Safura Falay (60), "Benim gelinim ata da biniyor. Eşimle hacca gittiğimizde gelinim atımızı yarışlara hazırlamış. Nalını çakmış, yemini vermiş. Biz gelmeden bütün ihtiyaçlarını karşılamış" şeklinde konuştu.

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