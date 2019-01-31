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Kadın nüfus memuruna saldırı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 15:01 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te Şehitkamil Nüfus Müdürlüğünde görevli memur Emine Yüce (30), işlemlerini yaptırmak için sırasını beklemesi uyarısında bulunduğu kadın tarafından darp edildi ve saçı koparıldı.

Kadın nüfus memuruna saldırı kamerada

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te Şehitkamil Nüfus Müdürlüğünde görevli memur Emine Yüce (30), işlemlerini yaptırmak için sırasını beklemesi uyarısında bulunduğu kadın tarafından darp edildi ve saçı koparıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, görevli memurun üyesi olduğu sendika. saldırıyı kınadı.
Olay, dün saat 16,00 sıralarında Şehitkâmil Nüfus Müdürlüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre, burada görevli memur Emine Yüce ile hemen işleminin yapılmasını isteyen ismi öğrenilemeyen bir kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkeli kadın, tokat atmaya çalıştığı Yüce'yi saçlarından tutarak yere düşürdü. Saçı kopan ve görevliler tarafından hastaneye kaldırılan Emine Yüce, darp raporu alarak kendisine saldıran kadından şikâyetçi oldu.
Yaşananların ardından Türk Büro Sen üyeleri öğle vakti Şehitkamil Nüfus Müdürlüğü önünde yaşananları protesto için basın açıklaması yaptı. Türk Büro Sen Gaziantep Şube Başkanı Atilla Özbay, saldırıların sonlanması için gerekli önlemlerin alınmasını isteyerek, "Şehitkâmil Nüfus Müdürlüğü'nde görevli memur arkadaşımız Emine Yüce fiziki saldırıya uğramıştır. Önlem alınması için daha ne beklenmektedir? İlla ölüm olayı mı olması gerekiyor. Nüfus müdürlüklerinde görevli polis memuru veya güvenlik görevlisi bulunmamaktadır. Bu da olaylara davetiye çıkarılmaktadır. İvedilikle bu kurumlarda polis ya da güvenlik istihdam edilmesi gerekmektedir" dedi.
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Kadın nüfus memuruna saldırı kameradaKadın nüfus memuruna saldırı kameradaKadın nüfus memuruna saldırı kameradaKadın nüfus memuruna saldırı kamerada

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