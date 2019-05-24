HABER

"Kadın öğretim elemanlarımızın sayısı Avrupa'ya göre çok yüksek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 18:42 | Son Güncelleme

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu: - "Bazı kaynaklara göre bizim akademimizde öğretim elemanı olarak yer alan kadın öğretim elemanlarının sayısı Avrupa'daki gelişmiş ülkelere oranla çok daha yüksek"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu, "Bazı kaynaklara göre bizim akademimizde öğretim elemanı olarak yer alan kadın öğretim elemanlarının sayısı Avrupa’daki gelişmiş ülkelere oranla çok daha yüksek." dedi.

Prof. Dr. Kapıcıoğlu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Genişletilmiş Senato Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, YÖK olarak bütün üniversitelere ziyaret programı başlattıklarını söyledi.

YÖK'teki üyeler olarak üniversitelerin yükünü çekmeye talip olduklarını belirten Kapıcıoğlu, "Üniversitelerimizin daha ileriye gitmesi için gayret ediyoruz. Sorun varsa çözümü için uğraşıyoruz. Aslında YÖK, üniversiteler için var. Üniversiteler olmazsa YÖK diye bir kurumun olmasına gerek yok." dedi.

Türkiye'nin ilerlemesi ve muasır medeniyet seviyesine çıkmasının kaynağının akademik kadro olduğunu ifade eden Kapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"206 üniversitemiz, yaklaşık 8 milyon öğrencimiz, 166 bin öğretim elemanı var. Öğrenci sayısı bakımından Avrupa yükseköğretim alanının en üst sırasındayız. Bazı kaynaklara göre bizim akademimizde öğretim elemanı olarak yer alan kadın öğretim elemanlarının sayısı Avrupa'daki gelişmiş ülkelere oranla çok daha yüksek."

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp... Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
Perinçek: Türkiye, üretim devriminin eşiğinde (2) - YenidenPerinçek: Türkiye, üretim devriminin eşiğinde (2) - Yeniden
Çorum'da dolu ve şiddetli yağmurÇorum'da dolu ve şiddetli yağmur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çankırı Çankırı Karatekin Üniversitesi Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu YÖK Yüksek Öğretim Kurumu

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölümcül selfie! Akıllara durgunluk veren olay

Ölümcül selfie! Akıllara durgunluk veren olay

İstanbul Sultanbeyli'de kamyon vatandaşlara çarparak dükkana girdi!

İstanbul'da korkunç kaza! Kamyon dükkana girdi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör hedefleri vuruldu

FETÖ'den yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Tunceli Belediyesi tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararı durduruldu

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na hapis cezası!

Bakırköy Belediye Başkanı'na hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.