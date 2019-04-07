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KADIN ÖĞRETMEN, ANNESİNİN GÖZLERİNİN ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 14:36 | Son Güncelleme

Güngören'de, bir süre önce eşinden ayrılan ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen, coğrafya öğretmeni Gül Hicran Bayman K.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)
Güngören'de, bir süre önce eşinden ayrılan ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen, coğrafya öğretmeni Gül Hicran Bayman K. (40), ailesiyle birlikte yaşadığı teras katından atlayarak intihar etti. Gül Öğretmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Güngören, Güven Mahallesi, Okul Sokak'ta bulunan beş katlı bir apartmanın en üst katında annesi, oğlu ve ağabeyiyle birlikte yaşayan ve coğrafya öğretmeni Gül Hicran Bayman K. (40) dün saat 17.00 sıralarında çamaşır asmak için çıktığı terastan atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı ve bilinci kapalı olan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sağlık çalışanlarının yaralı öğretmene kalp masajı yaptığı anlarda çevredekilerin yaşadığı korku ve telaş da görüntülere yansıdı. İlk müdahalenin ardından ambulans ile yakınlardaki bir hastaneye götürülen Gül Öğretmen, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak, hastane yolunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Asayiş ekipleri olay yerini güvenlik şeridi ile kapatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de intiharın gerçekleştiği noktada delil toplama çalışması yaptı.

"'YAVRUM ATTI KENDİNİ' DEDİ"
Olaydan kısa bir süre sonra Okul Sokak'tan geçen ve yerde yatan kadına müdahale edildiği anlara şahit olan görgü tanığı Selvinaz Yıldız, "Ben geldiğimde düşmüştü, kanlar içerisindeydi. Kafasının üzerine düşmüştü. Bir kadın geldi, kalp masajı yaptı. Sonra sağlık ekipleri geldi, müdahale etti. Annesiymiş, feryat figan eden bir kadına 'Nasıl oldu?' diye sordular, 'Yavrum kendini attı' dedi. 11 yaşında bir oğlu varmış, o da yukarıdan 'Annem, annem, annem' diye feryat ediyordu. İntihar etmiş" dedi.

Görüntü dökümü:
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-Vatandaş kamerası
-Olay yeri
-Ekiplerin çalışmaları
-Görgü tanığı

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