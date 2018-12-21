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Kadın öğretmen, evinde iple asılı halde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 22:52 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen rehberlik öğretmeni Gülistan Dağdelen (36), evinde iple asılı halde ölü bulundu.

Kadın öğretmen, evinde iple asılı halde ölü bulundu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen rehberlik öğretmeni Gülistan Dağdelen (36), evinde iple asılı halde ölü bulundu.
Olay, saat 21.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. Bekar olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenilen, geçen yıl Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim Okulu'ndan İnegöl Rehberlik Araştırma Merkezi öğretmenliğine atanan ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen Gülistan Dağdelen, kendisinden haber alamayan ailesinin eve gelmesi üzerine salonun tavanında iple asılı halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dağdelen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gülistan Dağdelen'in cansız bedeni ilk incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kadın öğretmen, evinde iple asılı halde ölü bulundu

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