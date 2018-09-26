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Kadın öğretmen, tramvayda uyardığı kadının saldırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 15:40 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de tramvayda yolculuk yapan Gülşen Dinç (27), çocuğuyla birlikte yanına oturan bir kadını, "Biraz yana kayar mısınız?" diyerek uyardığı için saldırıya uğradığını belirterek, şikayetçi oldu.

Kadın öğretmen, tramvayda uyardığı kadının saldırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Cafer ZENGİN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de tramvayda yolculuk yapan Gülşen Dinç (27), çocuğuyla birlikte yanına oturan bir kadını, "Biraz yana kayar mısınız?" diyerek uyardığı için saldırıya uğradığını belirterek, şikayetçi oldu.
Olay, 3 gün önce, Talas hattında çalışan tramvayda meydana geldi. Özel bir eğitim kurulmundan öğretmen olan Gülşen Dinç, tramvayda yolculuk esnasında yanındaki koltuğa yanında 11 ya da 12 yaşlarında kız çocuğu olan bir kadının oturduğunu belirterek, kadının çocuğu da aralarına otuttuğunu söyledi. Sıkışınca 'Biraz yana kayar mısınız?" dediğini söyleyen
Dinç, "Çocuk, ben öyle dediğimde ayağa kalktı. Ayağa kalkınca annesi tuttu kolundan, 'Benim kızım burada oturacak" dedi. Ben de 'Burada ben oturuyorum farkında mısınız ?' dedim. Kadın da 'Benim kızım orada oturacak, bak seni döverim' dedi. Ben de 'Kimsin de beni dövüyorsun' dedim. O anda sol eliyle direkt bana saldırdı ve yüzümü çizdi tırnaklarıyla. Saçlarımı çekti, kopardı. Yolculardan biri kadını benden ayırdı" dedi.
'POLİS ÇAĞIRILMASI İÇİN BAĞIRDIM'
Olayın herkesin gözü önünde olduğunu anlatan Gülşen Dinç, "Tramvay durana kadar ben 'Tramvayı durdurun, polis çağırın' diye bağırdım, feryat ettim.. Kadın elini kolunu sallayarak, Furkan Doğan tramvay durağında indi. Güvenlik güvenlisi geldi. 'Şikâyetçi olacaksanız olun ama yolcuları bekletmeyin' dedi. Ben o an bana saldıran kadının fotoğrafını çekmeye çalıştım. Kim olduğunu tespit etmek için. Fotoğrafını çektiğimi fark edince, arkasını dönüp bana el hareketi yaptı ve sonrasında gitti" dedi.
'DARP RAPORU ALDIM, ŞİKAYETÇİYİM'
Tramvayda bir kişi dışında olaya müdahale eden olmadığını söyleyen Dinç, kendisine saldırdığını belirttiği kadına da seslenerek şöyle dedi:
"Kadının saldırısından sonra bir amcanın kadını başımdan almasından başka kimse bir müdahalede bulunmadı. Toplumumuz kaosu, şiddeti izlemeyi çok seviyor. Ben uğradığım saldırı sonrasında darp raporu aldım. Karakola gittim, şikayetçi oldum. Sonrasında karakoldan tramvayın kamera görüntüleri istendi. Bana saldıran kadın izliyorsa şunu söylemek isterim, o bir anne. 12 yaşlarındaki kızı, 'Anne nolur yapma' diye bağırıyordu. O da anne gibi davransın. Ben başka bir şey istemiyorum. Şikayetim devam edecek, mahkemeye taşıyacağım. Bu kadın bana saldırısından dolayı bir yaptırım, bir ceza almazsa, belki bu saldırılarına devam edecek. Ya da ülkedeki diğer insanlar böyle davranmaya devam edecek. Ben bunun olmaması için şikayetim ve geri almayacağım."

FOTOĞRAFLI

Kadın öğretmen, tramvayda uyardığı kadının saldırdığı iddiasıyla şikayetçi olduKadın öğretmen, tramvayda uyardığı kadının saldırdığı iddiasıyla şikayetçi olduKadın öğretmen, tramvayda uyardığı kadının saldırdığı iddiasıyla şikayetçi olduKadın öğretmen, tramvayda uyardığı kadının saldırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu

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