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  4. Kadın öğretmene komşularından saldırı! O anlar böyle kaydedildi

Kadın öğretmene komşularından saldırı! O anlar böyle kaydedildi

23.05.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde kadın öğretmen komşuları tarafından taşlı ve sopalarla darp edildi. Komşu iki kadının öğretmeni darp ettiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, öğretmen olay sonra şikayetçi oldu.

Olay, 19 Mayıs saat 20.00 sıralarında Demirtaş Mahallesi’ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi.

İddiaya göre daha önce de aralarında tartışma yaşandığı öğrenilen 2 çocuk annesi öğretmen H.D.’nin yanına gelen komşusu E.C. ile akrabası B.Ç. arasında sözlü tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada E.C. ile B.Ç., H.D.’ye saldırdı.

Tekme ve yumrukla birlikte taş ve sopanın da kullanıldığı iddia edilen kavgada yere düşen H.D., komşuların araya girmesiyle kurtarıldı. H.D. olayın ardından jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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DARP GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından H.D.’nin darp edildiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde H.D.’yi E.C. ve B.Ç.’nin taşlı sopalı darp ettiği, yere düştükten sonra kavganın devam ettiği görüldü.

Yere düşen öğretmeni bir kadın tutarken diğerinin defalarca sopayla vuruşu sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sonrasında sitenin bahçesindeki kişilerin kavgayı ayırdığı kameralara yansıdı. (İHA)

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