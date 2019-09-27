HABER

Kadın öğretmene veliden darp

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 17:41 | Son Güncelleme

Mersin’de bir ilkokulda okuyan çocuğa bağırdığı iddia edilen kadın öğretmen, veli tarafından darp edildi.

Kadın öğretmene veliden darp

Mersin’de bir ilkokulda okuyan çocuğa bağırdığı iddia edilen kadın öğretmen, veli tarafından darp edildi. Öğretmenin kafasını kapıya sıkıştıran ve vurduğu iddia edilen veli gözaltına alınırken, öğretmen hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde bulunan Vali Şenol Engin İlkokulu’na gelen bir kadın veli, okulda öğretmenlik yapan Nigar Özçelik (50) ile tartışmaya başladı. Daha sonra velinin eşinin gelmesiyle tartışma büyürken, kısa sürede olay kavgaya dönüştü. Öğretmenin kafasını kapıya sıkıştırıp darp ettiği ileri sürülen veliyi, diğer öğretmenler ve idareciler sakinleştirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden polisler, veliyi gözaltına alırken, öğretmen ise okula gelen ambulansla Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafasında darp izleri olduğundan dolayı müşahide altına öğretmeni, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serbülent Sevdi’de ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette öğretmen ile sohbet eden Sevdi, olayın çok üzücü olduğunu belirterek, "Allah beterinden saklasın, oluyor maalesef. Bu tür olaylar maalesef oluyor. Yıllar önce benim başıma da gelmişti, bu durumu biliyorum. Çok geçmiş olsun. Normal bir insan bunu yapmaz zaten. Kendinizde bir kusur, kabahat aramayın. İnşallah geçecek, çabuk toparlayacaksınız. En kısa sürede iyi halinizle sizi okulda ziyaret edeceğim" dedi.

"Saçlarımdan tutup, kapıya sıkıştırdı"
Olayla ilgili gazetecilere konuşan öğretmen Özçelik ise zil çaldıktan sonra sınıfa girdiğini belirterek, "Bir kadın kapıyı açtı, tanımıyorum, benim öğrencimin velisi değil. Sınıftan çıkınca birden bire ’sen kim oluyorsun da benim çocuğuma müdahale ediyorsun. Şimdi kocam gelecek görürsün’ diye bağırmaya başladı. Sonrasında tekrar sınıfıma girdim. Daha sonra bir adam geldi saçlarımı tutup, kapıya sıkıştırdı. Tekrar içeriye kaçtım. Devamını hatırlamıyorum ama kapıdan kaçmışım adam da arkamdan gelmiş. Olaydan çok büyük üzüntü duydum. Sadece benim öğrencilerim değil tüm öğrenciler olaya şahit oldu, bazıları ağladı. Söz konusu öğrenci bir gün öncesinde ders sırasında bağırıyordu, ben de çıkıp sınıfa girmesi için uyardım. Sınıf kapısını açarak öğrenciyi içeriye soktum. Hepsi bu. Öğrenciyi de velisini de tanımıyorum" diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadın öğretmene veliden darp

Kadın öğretmene veliden darp

Kadın öğretmene veliden darp

Kadın öğretmene veliden darp

PARTNER Tescilli güzel sosyal medyayı salladı Tescilli güzel sosyal medyayı salladı
Kandil'e hava harekâtı: 3 terörist etkisiz hale getirildiKandil'e hava harekâtı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Aydın'daki katliama 5 kez ağırlaştırılmış müebbet istendiAydın'daki katliama 5 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Burası Silivri... Fotoğraflar deprem sonrası çekildi

Burası Silivri... Fotoğraflar deprem sonrası çekildi

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.