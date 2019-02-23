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Kadın öğretmenin otomobiline ateş açan 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 14:40 | Son Güncelleme

SAMSUN’da, okulun bahçesinde park halindeki kadın öğretmen S.Ç.'ye ait otomobile pompalı tüfekle ateş açan 2 kişi tutuklandı.

Kadın öğretmenin otomobiline ateş açan 2 kişi tutuklandı

Tayfur KARA/ SAMSUN,(DHA)- SAMSUN’da, okulun bahçesinde park halindeki kadın öğretmen S.Ç.'ye ait otomobile pompalı tüfekle ateş açan 2 kişi tutuklandı.
Olay, önceki gün İlkadım ilçesi Toybelen Ortaokul’unda meydana geldi. S.Ç. adlı öğretmene ait park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı. Otomobile 5 kurşun isabet ettiğini belirleyen ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çevredeki 30 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin Murat Açıcı (37) ve Emin Karagüzel (36) olduğunu belirledi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanırken, olayda kullanıldığı tespit edilen pompalı tüfek Murat Açıcını'nın evinde bulundu. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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