Kadın öğretmenlerden, HDP önünde evlat nöbeti tutan annelere destek

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile 75 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam eden annelere Diyarbakır eğitim camiasından tam destek geldi. Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın okul müdürü ve öğretmenler, anneleri ziyaret ederek acılarını paylaşıp destek verdi.

HDP İl Başkanlığı binası önünde 75 gündür oturma eyleminde olan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, ailelere bir destek de Diyarbakır’da görev yapan okul müdürleri ve öğretmenlerden geldi. Ailelere çiçek vererek tek tek görüşen öğretmenler, ailelerin yanlarında olduklarını belirtti.

"Bu çocuklar yaşları itibariyle şuan okulda eğitim görmeleri gerekiyordu"

Öğretmenlerden Şirine Eronat, birer öğretmen ve anne olarak burada olduklarını belirterek, "Annelerimizi televizyondan gördüğümüzde hepimizin içi sızlıyor. Onların yanında olduğumuzu, desteğimizin kendileriyle olduğunu anlatmak için buradayız. Çocukların çoğu yaşları itibariyle kesinlikle şuan okulda eğitim gören, meslek sahibi olmak için adım atan bireyler olmaları gerekirken annelerimiz şuan çocuklarının nerede olduğunu bilmemektedir. Bu onları olduğu kadar bizi de çok üzmektedir. Olumlu sonuçlar alınması onları sevindireceği kadar bizi de sevindirecek. İnşallah tez zamanda güzel haberler alacağız" dedi.