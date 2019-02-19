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Kadın öğretmenleri taciz eden motosikletli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 18:01 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da motosikletle yaklaştığı kadın öğretmenleri taciz eden şahıs, polisin 30 farklı güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da motosiklet üzerindeki bir şahıs, yanına yaklaştığı kadın öğretmenleri taciz etti.

Şanlıurfa’da motosikletle yaklaştığı kadın öğretmenleri taciz eden şahıs, polisin 30 farklı güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da motosiklet üzerindeki bir şahıs, yanına yaklaştığı kadın öğretmenleri taciz etti. Toplam 10 kadın öğretmeni aynı yöntemle taciz ettiği öğrenilen motosikletli şahsın kimliği, polisin 30 farklı iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi ile belirlendi. Polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri Uğur T.’yi gözaltına aldı. Zanlının dört kapkaç olayından kaydının bulunduğu ve cezaevinden 2 Şubat’ta çıktığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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