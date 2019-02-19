Kadın öğretmenleri taciz eden motosikletli yakalandı

Şanlıurfa’da motosikletle yaklaştığı kadın öğretmenleri taciz eden şahıs, polisin 30 farklı güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da motosiklet üzerindeki bir şahıs, yanına yaklaştığı kadın öğretmenleri taciz etti. Toplam 10 kadın öğretmeni aynı yöntemle taciz ettiği öğrenilen motosikletli şahsın kimliği, polisin 30 farklı iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi ile belirlendi. Polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri Uğur T.’yi gözaltına aldı. Zanlının dört kapkaç olayından kaydının bulunduğu ve cezaevinden 2 Şubat’ta çıktığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum