"Kadın Olmanın Günahı", Ankara izleyicisiyle buluşacak

Cumhuriyet tarihinin ilk siyasi partisi "Kadınlar Halk Partisi"ni kuran kadın hakları savunucusu Nezihe Muhiddin'in yaşam öyküsünün anlatıldığı "Kadın Olmanın Günahı" belgesel film, başkentli izleyicilerle buluşacak.
Yönetmenliğini Ümran Safter'in yaptığı, önyargılarla, yerleşik değerlerle ve otoriteyle savaşan cesur bir kadının hikayesinin anlatıldığı belgesel film, Cer Modern'de yarın 15.00'te gösterilecek.
Film, unutulan, yok sayılan kadın hakları savunucusu Nezihe Muhiddin’i ve onun mücadelesini ölümünün 61. yılında yeniden gün ışığına çıkarıyor.
Uzun metrajlı belgesel, Nezihe Muhiddin’in izinden giden Türkiyeli feminist ve aktivistlerin, tarihçilerin, sosyologların tanıklığında, hüzünlü bir sonla biten feminist bir kadının hikayesini konu alırken, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda kadınların zorlu eşitlik mücadelesine de ışık tutuyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan filmin çekimleri İstanbul, Ankara ve Boston'da gerçekleştirildi.
Belgeselde, Nezihe Muhiddin'i ve kadın hakları mücadelesini Yaprak Zihnioğlu, Fatmagül Berktay, İpek Çalışlar, Senem Timuroğlu, Lerna Ekmekçioğlu, Nükhet Sirman, Müge Telci, Yeşim Arat başta olmak üzere kadın akademisyenler anlattı.
Senaryosunu Ahsen Diner'in yazdığı 60 dakikalık filmin yapımcılığını Suraj Sharma, görüntü yönetmenliğini Bertan Özer, kurgu yönetmenliğini Fatih Ayyıldız, uygulayıcı yapımcılığını Esra Yeşilçimen yaptı.
Nezihe Muhiddin'i, tiyatro sanatçısı Aysel Yıldırım canlandırdı. Filmde kullanılan animasyonları İngiliz sanatçı May Kindred Boothby hazırladı. Filmin tarih danışmanlığını ise araştırmacı Yaprak Zihnioğlu üstlendi.
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