"Kadın Olmanın Günahı" isimli belgeselin Ankara gösterimi yapıldı

"Nezihe Muhiddin kadınların seçme ve seçilme özgürlüğü için ciddi anlamda mücadele etmiştir. Çok iyi bir entelektüel, gazeteci, yazar. Muhiddin kadın dergileri çıkarmış, romanlar yazmış ve hayatının büyük bir bölümünü kadınlara vakfetmiş bir kadın. Biz de bundan yola çıktık. Niye Nezihe Muhiddin'in hikayesini bir belgesel film yapmayalım dedik. Filmi, o dönemin kadınlarına ve Nezihe Muhiddin'e vefa borcu diye düşünüyorum. Zorlu bir zamanda, çok zorlu bir mücadele vermiş bu kadınlar. Sadece Nezihe Muhiddin değil, cumhuriyetin ilk dönemlerindeki bütün kadın kuşağı çok önemli ve zorlu mücadele vermişler."

Muhiddin'in cumhuriyet tarihindeki ilk siyasi parti girişimlerinden "Kadınlar Halk Fırkası"nı ilan ettiğini, sonrasında fırkanın reddediliş sürecini yaşamasına rağmen yılmayarak Türk Kadınlar Birliğini kurduğunu anlatan Safter, şunları kaydetti:

Yönetmen Ümran Safter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muhiddin'in, cumhuriyet tarihinde önemli bir isim ve kadın hakları açısından önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Belgeselin gösterimine, çok sayıda akademisyen ve yazarın yanı sıra kadın kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Safter, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan uzun metrajlı filmin bir yıl gibi bir sürede yapım aşamasının tamamlandığını vurguladı.

- "Animasyon, canlandırma ve röportaj bir arada"

Çekimleri İstanbul, Ankara ve ABD'nin Boston kentinde yapılan filmde, pek çok kadın tarihçi, akademisyen, yazarla röportajlar yaptıklarını belirten Safter, "Kütüphanelerde çok fazla teşrikimesai yaptık çünkü Nezihe Muhiddin ile ilgili biyografik çalışma yoktu. En çok bu bizi zorladı. Kadınlar Halk Fırkasından sonra Kadınlar Birliğini kuruyor. Bir komployla birlikten uzaklaştırılıyor ve yalnızlaştırılıyor. 1950'lerden sonra Muhiddin'e dair belgelere ulaşmaya çalıştık." bilgisini aktardı.

Tiyatro oyuncusu Aysel Yıldırım'ın, Nezihe Muhiddin'i canlandırdığı filmde animasyona da yer verildiğini dile getiren Safter, canlandırma, animasyon ve röportajlardan oluşan bir belgesel sunduklarını söyledi.

Safter, İstanbul'da 5 Aralık'ta galası yapılan filmin, sırasıyla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir film festivalinde ve Kadın Eserleri Kütüphanesi'nde gösterildiğini, Türkiye'deki dördüncü gösteriminin de Ankara'da yapıldığını kaydetti.