Kadın oyuncular seks sahnelerine nasıl ara veriyor?

Hollywood yıldızları seks sahnelerini sonlandırmak istediklerinde bakın hangi kelimeleri kullanıyor.

Seks sahneleri nasıl kesiliyor?

Hollywood yıldızlarının seks sahnelerini nasıl çektikleri her zaman merak konusu olmuştur. Bu zorlu sahnelerde yer alan dünyaca ünlü yıldızlar, o anları 'garip' kelimesiyle tanımlıyorlar.

Defalarca çekilmesi gereken sevişme sahnelerinde, koca bir ekibin sizi izlediğini ve her yerinizin ışıklandırıldığını düşünün. Kulağa korkunç geliyor, öyle değil mi?

Bu tür sahnelerde oldukça zor anlar yaşadığını söyleyen kadın oyuncuların, aşırı temas gerektiren anlarda, sahneyi kesmek için kullandığı birtakım güvenli kelimeler var: ananas, tatlı patates ve mayonez gibi...

Amerikalı bir kadın oyuncu, The Telegraph'a verdiği röportajda, söz konusu güvenli kelimeler için şunları söyledi: