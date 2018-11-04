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Kadın özel güvenlikçi, KPSS’ye geç kalanları motosikletiyle sınava yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 16:40 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, önlisans mezunu adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı.

Kadın özel güvenlikçi, KPSS’ye geç kalanları motosikletiyle sınava yetiştirdi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK’te, önlisans mezunu adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı. Özel güvenlik görevlisi Elif Akdemir(37), koşarak gelen genç kızları motosikletiyle sınava yetiştirmeye çalışırken, evde nüfus cüzdanını unuttuğu için gözyaşı döken Büşra Aydın’ı da teselli etmek için çabaladı.
Karabük Üniversitesi’nde, KPSS’ye girecek adaylar kampüs girişinde durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi ile kimliklerini gösteren adaylar üzerleri arandıktan sonra sınav için kampüse alındı. Geç kalan bazı adaylar koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Sınava dakikalar kala gelen bazı öğrenciler de kampüs girişinde bekleyen minibüs ile özel güvenlik personellerine ait araçla sınava yetiştirilmeye çalışıldı. Özel güvenlik görevlisi Elif Akdemir de kendisine ait motosikletine bindirdiği genç kız adayları sınava yetiştirmeye çalıştı. Akdemir, nüfus cüzdanını evde unuttuğu için gözyaşlarına boğulan Büşra Aydın’a da sarılıp teselli etti. ’Ben uyumadım, gece gündüz ailem için uğraştım’’ diyerek gözyaşı dökmeye devam eden Aydın’ın girişte bankta bir süre oturmasını sağladı; daha sonra da sınava girecek bir adayın aracıyla bina önüne göndererek şansını denemesini istedi. Ancak Aydın nufus cüzdanı olmadığı için sınava alınmadı.
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Kadın özel güvenlikçi, KPSS’ye geç kalanları motosikletiyle sınava yetiştirdiKadın özel güvenlikçi, KPSS’ye geç kalanları motosikletiyle sınava yetiştirdiKadın özel güvenlikçi, KPSS’ye geç kalanları motosikletiyle sınava yetiştirdiKadın özel güvenlikçi, KPSS’ye geç kalanları motosikletiyle sınava yetiştirdi

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