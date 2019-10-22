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Kadın personeli ve hanımlar lokali üyelerine yönelik eğitim programı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 15:30 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü, Hanımlar Lokali üyeleri ile kadın personeline, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” ve “Erken Yaşta Evlilikle Mücadele” eğitimi verdi.Şiddete karşı bilinçlenmeBüyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda Kadın ve Aile Şube Müdürü Şenay Yılmaz tarafından verilen seminerde; şiddet nedir, türleri nelerdir ve şiddetle mücadele yöntemleri başta olmak üzere şiddete karşı destek programları ve başvurulacak kurumlar tek tek anlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü, Hanımlar Lokali üyeleri ile kadın personeline, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” ve “Erken Yaşta Evlilikle Mücadele” eğitimi verdi.

Şiddete karşı bilinçlenme
Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda Kadın ve Aile Şube Müdürü Şenay Yılmaz tarafından verilen seminerde; şiddet nedir, türleri nelerdir ve şiddetle mücadele yöntemleri başta olmak üzere şiddete karşı destek programları ve başvurulacak kurumlar tek tek anlatıldı. Şiddet gören kadınların başvurabilecekleri yerlerden birinin İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Kadın Destek Uygulamaları (KADES)” olduğunu vurgulayan Yılmaz, erken yaşta evliliğin nedenleri ve çözümleri konusunda da ayrıntılı sunum yaptı.

Eğitimin önemi
Eğitim programına katılan Elif Yıldırım Güler (42), "Çok faydalı bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Bu eğitim bize verildi ama eminim Büyükşehir Belediyesi toplumsal alana da yayacaktır. Her anne oğlunu, kızını bu konuda çok daha duyarlı yetiştirirse bu yara iyileşecektir” dedi.
Mercan İlhan (38) ise "Kadına şiddeti önleyecek kişilerin kadınlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü erkekleri de biz anneler yetiştiriyoruz. Doğru çocuklar yetiştirdiğimizde bu sorun da ortadan kalkacaktır. Büyükşehir belediyesinin verdiği bu eğitimler çok önemli ve çok değerli ama erkeklere yönelik de eğitimler verilmesini isterim" diye konuştu.
Elif Özer (43), "Bizler çalıştığımız birim gereğince kadınlara daha fazla ulaşabiliyoruz. Şiddet mağduru kadınlara yardımcı olabilmemiz için bilinçlendiğimizi düşünüyorum. Bunun için belediyemize teşekkür ediyorum" derken, Jale Çalışkan (47) da "Herkesin de böyle eğitimlere katılmasını isterim. Sadece kadına değil erkeğe de şiddet uygulanabiliyor. Bu sebeple eğitimler önemli ancak kadın ve erkek her iki tarafın da eğitilmesi gerekir.”

Erkeklere de eğitim verilecek
Büyükşehir Belediyesi tarafından kadına şiddetle mücadeleye yönelik Sığınma Evlerinde, Hanım Lokallerinde ve Kadın Danışma Birimlerinde sık sık seminer verildiğini ifade eden Hizmet İçi Eğitim Müdürü Resul Kökten, bu eğitimlerin kadın-erkek ayrımı olmadan her yaş grubuna verileceğini de söyledi:
“Kadınlara yönelik verilen bu eğitimleri erkeklere de vereceğiz. Bu eğitimlerin devamı da gelecek. Hazırlıklarımız sürüyor. Düzenleyeceğimiz seminerlere tüm Başkentliler katılabilecek."

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